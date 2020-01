Papageitaucher kratzt sich mit Stöckli

Von Krähen und Kakadus weiss man schon seit längerem, dass sie ziemlich geschickt mit Zweigen und anderen Werkzeugen umgehen können. Doch nun zeigt sich, dass auch Papageitaucher solche Hilfsmittel einsetzen, wenn es nötig ist.

Die Vogelforscherin Annette Fayet von der Universität Oxford beobachtete dieses Verhalten erstmals vor etwa fünf Jahren. Damals sah sie auf einer Insel vor Wales einen Papageitaucher, der sich mit einem Stöckchen kratzte. Das Problem: Sie hatte keine Kamera dabei. Und so vergass sie ihre Entdeckung langsam wieder, wie sie der «Washington Post» (kostenpflichtiger Inhalt) sagte.

Bis sie im Juli 2018 auf Grímsey, einer kleinen Insel nördlich von Island, erneut Papageitaucher studierte. Mithilfe einer bei einem Nest platzierten Kamerafalle gelang es ihr, das Verhalten zu dokumentieren. Es ist deutlich zu sehen, wie der Vogel ein Stöckchen in seinen Schnabel nimmt und sich dann damit die Brust kratzt.

Nicht fürs Nest

Dass er das kleine Stück Holz für den Nestbau auflas, kann ausgeschlossen werden, wie Fayet im Fachjournal «Pnas» schreibt. Papageitaucher verwenden für ihren Nestbau weiches Gras, das sie jeweils ohne Umweg in ihren Bau schaffen. Das Stöckchen wurde vom Vogel hingegen nach Gebrauch weggeworfen und lag auch Stunden später noch vor dem Nest, wie die Aufzeichnungen der Kamerafalle zeigen.

Dass der Vogel das Stöckchen bewusst nutzte, hält auch Alex Kacelnik für absolut möglich. Das Verhalten passe in allen Belangen zur gängigen Definition des Werkzeuggebrauchs bei Vögeln, so der Vogelexperte der Universität Oxford, der die Nutzung von Werkzeugen bei Krähen untersucht hat, aber an der aktuellen Studie nicht beteiligt war.

Erkenntnisse zur Entwicklung des Menschen

Weshalb der Vogel ein Stöckchen nutzte, um sich an einer Stelle zu kratzen, die er auch mit dem Schnabel erreichen konnte, ist unklar. Co-Autorin Dora Biro könnte sich vorstellen, dass er damit eine Zecke loswerden wollte. Kacelnik spekuliert, dass der Vogel etwas Giftiges oder Ekliges loswerden wollte, das nicht in Kontakt mit seinem Schnabel kommen sollte.

Laut Biro handelt es sich bei den Aufnahmen um die erste dokumentierte Nutzung von Werkzeugen bei Meeresvögeln. Die Forscher erhoffen sich vom Studium des Werkzeuggebrauchs bei Tieren neue Erkenntnisse darüber, wie die Vorfahren der Menschen vor 2,6 Millionen Jahren begonnen haben, Werkzeuge, in diesem Fall Steine, zu nutzen.

