Mehr als 130 Kinder wegen El Niño massakriert

Vor 550 Jahren fand in Peru das grösste bekannte Kinderopfer-Ritual der Welt statt. Über 130 Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 14 Jahren wurden den Göttern der Chimú-Kultur geopfert. 2011 wurden erste Überreste von spielenden Kindern entdeckt, worauf eine grossangelegte Ausgrabungsaktion anlief.

Neben den Kinderskeletten stiessen die Forscher auch auf die Überreste von mehr als 200 jungen Lamas. Die Knochenreste wurden in rund 300 Meter Höhe über dem Meeresspiegel im nordperuanischen Ort Huanchaquito-Las Llamas gefunden. Unweit des Fundorts liegen die Ruinen der Stadt Chan Chan.

Viele der gefundenen Skelette wiesen Schnitte am Brustbein und Ausrenkungen im Rippenbereich auf, was auf eine rituelle Praxis zur Entnahme des Herzens schliessen lasse, vermuten die Forscher aus Peru und den USA. «Es handelt sich um eine Opfergabe in Form eines systematischen Rituals», zitierte «National Geographic» 2018 den leitenden Archäologen, John Verano von der Tulane University in den USA.

Sintflutartige Regenfälle

Nun gibt es bei der Frage, weshalb so viele Kinder auf diese brutale Art und Weise geopfert wurden, neue Erkenntnisse, wie die Forscher im Fachjournal «Plos One» schreiben. Forscher um den Archäologen Gabriel Prieto sind zum Schluss gekommen, dass das Kinderopfer eine letzte verzweifelte Antwort auf das verheerende Klimaphänomen El Niño war. «Bei dem, was wir hier in Huanchaquito-Las Llamas vor uns haben, dürfte es sich um eine Opfergabe handeln, um sintflutartige Regenfälle, Überschwemmungen und Erdrutsche zu stoppen», sagte Verano der «New York Times».

Den entscheidenden Hinweis auf El Niño fanden die Forscher in Form einer dicken Schlammschicht über dem Sand, in dem die Opfer begraben waren. Da die Gegend eine Wüste ist, deutet die Schlammschicht auf eine Periode starker Regenfälle hin, wie sie durch El Niño verursacht werden. Durch Überschwemmungen wurden damals Ernten vernichtet, Fischbestände dezimiert und Menschen weggeschwemmt.

Als Reaktion auf diese katastrophalen Ereignisse dürften die rituellen Massentötungen schliesslich von den Mächtigen im Chimú-Staat befohlen worden sein. Damit wollten sie nicht nur die Götter besänftigen, sondern auch politische Zeichen setzen, wie die Bioarchäologin Tiffiny Tung der «New York Times» sagte. Die Führer konnten zeigen, wie weit sie gehen wollten, um die Katastrophe abzuwenden. Und sie erinnerten mit dem Massaker alle daran, wie viel Macht sie über ihr Volk hatten.

