Michael kann endlich seine Muskeln bekommen

«Heute darf Michael einen neuen Geburtstag feiern» – über ein Jahr hatte Marina Mantel darauf gehofft, diese Worte einmal sagen zu können. Denn ihr heute einjähriger Sohn Michael hatte sechs Wochen nach seiner Geburt die Diagnose Spinale Muskelatrophie SMA Typ I bekommen, eine der schlimmsten Erbkrankheiten überhaupt (siehe Box).

Spinale Muskelatrophie SMA Typ I



Sie bewirkt einen fortlaufenden Verfall der Muskelkraft, was schliesslich zum Verlust der Atemmuskulatur und damit zum Ersticken führt. Fast alle Kinder, die daran leiden, sterben ohne Behandlung vor ihrem zweiten Geburtstag. Insgesamt unterscheiden Mediziner zwischen vier verschiedenen Typen der Erkrankung:



SMA Typ I: erste Symptome treten in den ersten sechs Monaten auf, Betroffene können nie eigenständig sitzen, in über 90 Prozent tritt der Tod innerhalb von 18 Monaten ein.

SMA Typ II: Erkrankung taucht im ersten Lebensjahr auf, freies Sitzen möglich, Gehen ohne Hilfe dagegen nicht, eingeschränkte Lebenserwartung.

SMA Typ III: meist Männer betroffen, zeigt sich etwa ab dem 3. Lebensjahr und nimmt einen milden Verlauf, Lebenserwartung unwesentlich reduziert.

SMA Typ IV: Erkrankungsbeginn ab 30 Jahren, verschiedene Verläufe, normale Lebenserwartung Wissen-Push



Nur die Gentherapie mit dem teuersten Medikament der Welt – Zolgensma – konnte ihn retten. Doch dieses ist bislang nur in den USA zugelassen. Daher konnte die dort 2,1 Millionen Dollar teure Behandlung aus gesetzlichen Gründen nicht von der Krankenkasse der Familie übernommen werden. So hiess es immer.

Positive Wendung

Doch die Familie wollte Michael nicht kampflos aufgeben und lancierte Anfang September eine Spendenaktion – um das Geld für das Präparat und den Flug in die USA zusammenzubekommen. Schliesslich drängte die Zeit. Zolgensma ist nur für Kinder unter zwei Jahren zugelassen.

Nachdem Medien weltweit und auch 20 Minuten über den Fall berichtet hatten, gab es eine glückliche Wendung: Die Krankenkasse der Familie gab bekannt, die Kosten für die lebensrettende Gentherapie in Deutschland zu übernehmen. Ein Einzelfall-Härteantrag sei nun doch bewilligt worden.

Der kleine Michael hatte zum ersten Mal in seinem Leben Aussicht auf Heilung: Bei der einmaligen Infusion wird eine funktionsfähige Variante eines defekten Gens in den Körper geschleust und so die Ursache der Krankheit behoben. Der Verfall der Muskelkraft wurde gestoppt. Nun kann Michael endlich Muskeln aufbauen.

Bangen bis zur Infusion

Nach der ersten Freude musste die Familie erneut bangen – und Michael zahlreiche Untersuchungen über sich ergehen lassen. Würde ihn das Medikament wirklich heilen können?

Ende September dann die gute Nachricht: Der Einjährige wurde zur Gentherapie zugelassen. Die frohe Kunde teilten die Eltern mit den magischen Worten auf Instagram: «Heute darf Michael einen neuen Geburtstag feiern», denn er «bekam heute die lebensrettende Infusion». Der Satz endet mit einem roten Herz, da die Eltern nur zu gut wissen: Ohne die Unterstützung der Öffentlichkeit wäre es vielleicht nie so weit gekommen.

Da Michael die Spendengelder nicht benötigt hat, versprechen die Eltern, «dass jeder Cent der Spendengelder dafür verwendet wird, Michael und anderen betroffenen Kindern mit SMA Typ 1, 2 und 3 ein würdiges Leben zu ermöglichen.»