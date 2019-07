Mit dieser Rakete will Indien zum Mond

Die indische Weltraumbehörde startete heute einen zweiten Anlauf ihrer Mondlandemission. Der Start der Trägerrakete des Orbiters Chandrayaan-2 am Weltraumbahnhof Satish Dhawan im Bundesstaat Andhra Pradesh war für 14.43 Uhr (Ortszeit, 11.13 Uhr MESZ) geplant. Eine Woche zuvor war die Mission im ersten Anlauf wegen eines technischen Problems knapp eine Stunde vor dem geplanten Start abgebrochen worden.

