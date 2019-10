Mysteriöse Meereskreatur an Strand geschwemmt

Richard Walden stolperte kürzlich am Strand von Woolacombe im südenglischen Distrikt North Devon über einen höchst merkwürdigen Kadaver. Kurzerhand fotografierte er das etwa drei Meter lange mysteriöse Wesen und postete die Fotos in der Facebook-Gruppe A Place in North Devon.

Dazu schrieb er: «Hat jemand eine Ahnung, was das sein kann? Ich vermute, es könnte ein Kalmar oder ein Oktopus sein.» Zahlreiche Nutzer kommentierten den Post mit eigenen Theorien: Allen Groves etwa meinte, es handle sich um den Darm eines Wales. «Auf jeden Fall fremd», antwortete Bianca Robinson. Richard Olde stimmte ihr zu: «Ich würde den Fall direkt bei X-Files melden.» Ron McDine fügte an, es sehe aus wie ein von seiner Mutter verkochter Hogs Pudding, eine lokale Wurstspezialität.

Neben vielen witzigen Kommentaren gab es von einigen Usern auch ernsthafte Antworten. So wusste zwar auch der Sprecher des Devon Wildlife Trust nicht, worum es sich bei dem Kadaver handelt, schliesslich sei dieser schon sehr stark verwest. Doch er erklärte: «Es könnte sich um ein ziemlich exotisches Tier handeln, das Hunderte von Kilometern von der Küste entfernt gestorben ist und aufgrund des starken Windes an die Küste gespült wurde.»



(kle)