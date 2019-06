Nasa öffnet Internationale Raumstation für Touristen

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will die Internationale Raumstation (ISS) für Touristen öffnen. Ab 2020 solle es eine «kommerzielle» Nutzung der ISS für Weltraumtouristen geben, kündigte Nasa-Finanzvorstand Jeff DeWitt am Freitag in New York an. Die Nasa wolle bis zu «zwei kurze Missionen pro Jahr für Privat-Astronauten» genehmigen, erklärte Nasa-Vertreter Robyn Gatens.

