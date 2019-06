Nein, das ist kein Sturm über San Diego

Vor kurzem empfing der nationale Wetterdienst der USA in San Diego ein ungewöhnliches Signal, das auch den Meteorologen Rätsel aufgab. Auf dem Radar erschien eine mysteriöse, 16 Kilometer breite und 24 Kilometer lange Masse. «Es sah aus wie Echos, die von Regentropfen reflektiert werden – aber wir sahen keine wirkliche Wolke», zitiert die «Washington Post» Wettermann Mark Moede.

Auch dass die Formation ständig ihre Form veränderte, hätte gegen einen aufziehenden Sturm gesprochen, so Wetterexperte Joe Dandrea zur «Los Angeles Times». Was dann hatte Kurs auf die US-Westküste genommen?

The large echo showing up on SoCal radar this evening is not precipitation, but actually a cloud of lady bugs termed a "bloom" #CAwx pic.twitter.com/1C0rt0in6z