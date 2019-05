Nein, hier schwimmen keine Post-its im Meer

Bei diesem Drohnen-Video vom Meer vor dem berühmten Bondi Beach in Australien lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Denn was auf den ersten Blick wahlweise wie ein Haufen Post-its, Putzlumpen und Stofffetzen aussieht, der im Wasser treibt, ist in Wahrheit ein Schwarm Kuhnasenrochen (Rhinoptera).

Die Tiere mit den speziell eingebuchteten Köpfen sind tagaktiv und – wie das Video (siehe oben) bestätigt – äusserst gesellig. Es wurden schon Ansammlungen von rund 10'000 Exemplaren gesehen. Ausgewachsen werden Kuhnasenrochen bis zu 2,15 Meter lang.



(fee)