Neue Infektionskrankheit auf dem Vormarsch?

Thelazia gulosa – diesen Namen sollte man sich laut US-Forschern besser merken. Sie befürchten, dass der Rinderparasit künftig nicht mehr nur Kühe und Yaks befällt, sondern zunehmend auch Menschen. Der Grund: Zum zweiten Mal in zwei Jahren haben Mediziner die Würmer in den Augen von Menschen nachgewiesen.

Im August 2016 war es die 26-jährige Abby Beckley aus dem US-Bundesstaat Oregon, die sich 14 der Parasiten aus den Augen klauben musste.

Nun berichtet ein Team um Richard S. Bradbury von der US-Gesundheitsbehörde CDC im Fachjournal «Clinical Infectious Diseases» von einer 68-Jährigen, die ebenfalls nähere Bekanntschaft mit den Würmern machte. Vier Exemplare hatten den Weg in ihre Augen gefunden.

Leben dank Tränen

Dass Thelazia gulosa es sich in Augen gemütlich macht, ist an sich nichts Neues. Der Parasit ernährt sich von Tränenflüssigkeit. Seine Larven reifen eine Weile im Darm von Stallfliegen heran, die sich ebenfalls von der Tränenflüssigkeit ernähren und dabei den Wurm übertragen.

Da keine der beiden Frauen vor der Ansteckung Kontakt zu Rindern hatte, können die Forscher nur vermuten, wie es zur Infektion kam. Sie gehen davon aus, dass der Parasit von einem Schwarm Fliegen übertragen wurde, durch den die Betroffenen gelaufen sind.

Unangenehm und auf dem Vormarsch

Doch warum hat der Parasit begonnen, sich neu zu orientieren? Laut den Wissenschaftlern könnte es sein, dass er mittlerweile viel häufiger bei Rindern vorkommt als früher und deswegen leichter auf Menschen übertragen werden kann. Entsprechend rechnen sie in Zukunft mit mehr Übertragungen auf den Menschen – zumal sich die Würmer bei Menschen normal zu vermehren scheinen.

So unangenehm die Vorstellung von Würmern auch ist: Im Vergleich mit anderen ist Thelazia gulosa relativ unproblematisch. Bei den Betroffenen sorgte er lediglich für eine Bindehautentzündung.

