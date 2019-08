Neue Toiletten sollen Sex auf dem WC verhindern

Sex auf der Toilette – das wird im walisischen Ort Porthcawl offenbar nicht gern gesehen. Anders ist es nicht zu erklären, dass die rund 16'000 Einwohner zählende Ortschaft vorhat, sogenannte Anti-Sex-Toiletten auf ihrem Gebiet zu installieren.

Die umgerechnet etwas mehr als 202'000 Franken teuren stillen Örtchen sollen gemäss Medienberichten wie dem des britischen TV-Senders ABC13 mit einem Gewichtssensor ausgestattet sein.

Toiletten wehren sich

Wenn das System mehr als eine Person registriert, setzen gleich mehrere Vertreibungsmechanismen ein. Einerseits wird ein Alarm ausgelöst, andererseits öffnen sich die Türen. Und als wäre das noch nicht unangenehm – und lusttötend – genug, sollen die Paarungswilligen auch mit einem Strahl Wasser bespritzt werden.

Die Menschen in und um Porthcawl herum sind allerdings nicht wirklich erfreut. Im Raum steht einerseits die Frage, welcher «Idiot auf die Idee gekommen ist, für so etwas Geld auszugeben».

What idiot came up with spending public money on these? They should be sacked immediately. https://t.co/bWQTpzpjRn