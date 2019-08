Neues Plastik löst sich innert Stunden total auf

Plastik ist praktisch, aber auch problematisch. Ein Kritikpunkt am vielseitig einsetzbaren Material: Es ist zu lange haltbar und wird damit auch zur Gefahr für Mensch und Tier. Selbst als biologisch abbaubar beschriebenes Plastik ist äusserst robust und verrottet nur zögerlich. Somit ist Plastik nicht so umweltfreundlich wie versprochen.

Eine neue Art Kunststoff, der all diese Probleme nicht birgt, haben nun Ingenieure um Paul Kohl vom Georgia Institute of Technology an der Tagung der Amerikanischen Chemischen Gesellschaft vorgestellt. Das berichtet Popularmechanics.com. Dieses soll – quasi auf Knopfdruck – mit der Selbstzerstörung beginnen.

Hitze, UV und Knopfdruck lösen Zersetzungen aus

Konkret arbeiteten Kohl und sein Team mit sogenanntem Poly-Phthalaldehyden (PPHA). Dieses bleibe bis zu 20 Jahre haltbar, so der Studienleiter im Gespräch mit der Zeitschrift «Scientific American». Vorausgesetzt, es wird bei Raumtemperatur und ausser Reichweite der Sonne aufbewahrt.

Gerät es aber in Kontakt mit UV-Licht oder Temperaturen von über 80 Grad Celsius, löst es sich auf, so Kohl. Und das innerhalb von wenigen Stunden (siehe Video oben). Das Material könne auch mit einem Trigger manuell zum Kollaps gebracht werden.

Militärischer und ziviler Einsatz möglich

Das neuartige Material ist laut verschiedenen US-Medienberichten bereits zum Einsatz gekommen, zumindest zu Forschungszwecken. So hat etwa die US-Rüstungsagentur Darpa schon Gleit- und Fallschirme daraus getestet. Diese können nach dem Gebrauch am Einsatzort zurückgelassen werden, ohne dabei Spuren zu hinterlassen und die Soldaten so zu verraten.

Doch nicht nur der militärische Einsatz ist eine Option. Wie Sciencedaily.com schreibt, soll das Material dereinst auch in zivilen Bereichen eingesetzt werden. Bereits jetzt haben die Forscher ein verschwindendes Epoxid für einen temporären Klebstoff hergestellt, der in Baumaterialien verwendet werden kann. Weitere Anwendungstests sollen folgen. Beispielsweise, ob sich das Material für Plastiksäcke eignet.

(fee)