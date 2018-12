Raumsonde trifft auf mysteriöses Objekt

Der Kuipergürtel ist eine geheimnisvolle Gegend. Jenseits des Neptun gelegen ist er noch kaum untersucht. Welche Welten sich in dieser ringförmigen Region verstecken, weiss niemand so genau. Einige Forscher vermuten gar, dass dort ein neunter Planet existiert. Bekannt sind bisher etwa 2000 sogenannte transneptunische Objekte, wie Körper im Kuipergürtel genannt werden, wobei der 1930 entdeckte Zwergplanet Pluto der bekannteste und am besten untersuchte Vertreter ist.

Vieles, was wir über den Pluto wissen, verdanken wir der US-Raumsonde New Horizons. Vor 13 Jahren gestartet, stattete sie 2015 als erste Sonde dem Zwergplaneten einen Besuch ab und schickte spektakuläre Bilder zurück. Nun steht ein weiterer Meilenstein an. Sechseinhalb Milliarden Kilometer von der Erde entfernt wird New Horizons am 1. Januar 2019 um 6.33 Uhr Schweizer Zeit an Ultima Thule vorbeifliegen. Es ist das erste Mal, dass ein Körper jenseits von Pluto Besuch bekommt und aus der Nähe erforscht wird, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt schreibt.

Signal braucht sechs Stunden

Der Vorbeiflug wird in einem Abstand von 3500 Kilometer mit 14 Kilometern pro Sekunde erfolgen. Er wird nur einige Sekunden dauern. In dieser Zeit werden sieben wissenschaftliche Experimente Fotos, Spektren und physikalische Messwerte aufzeichnen. Dafür wird New Horizons seine gesamte Energie verwenden und vorerst keine Daten zur Erde schicken. Zum Zeitpunkt des Vorbeiflugs werden die Verantwortlichen also nicht wissen, ob alles geklappt hat.

Erste Bilder sollen erst am Abend des Neujahrestages vorliegen. Das hat auch damit zu tun, dass es aufgrund der enormen Entfernung sechs Stunden dauert, bis das Signal von der Raumsonde auf der Erde ankommt. Da zudem die Datenverbindung extrem langsam ist, wird es sogar September 2020 werden, bis die letzten wissenschaftlichen Daten zu Ultima Thule die Erde erreicht haben werden, wie Sciencenews.org schreibt.

Kaum etwas bekannt

Die Daten werden sehnlichst erwartet, denn man weiss praktisch nichts über Ultima Thule. Entdeckt wurde das Objekt am 26. Juni 2014, als man mithilfe des Weltraumteleskops Hubble nach einem neuen Ziel für New Horizons suchte. Die offizielle Bezeichnung lautet 2014 MU69. Der Spitzname deutet auf die Abgelegenheit hin. Thule war in der keltisch-germanischen Sagenwelt eine mythische Insel im hohen Norden. Was jenseits von Thule lag, war also das Unbekannte schlechthin.

Die Forscher wissen zurzeit nicht, ob Ultima Thule ein runder oder ein länglicher Körper ist. Die Länge wird auf 20 bis 30 Kilometer geschätzt. Auch die Oberflächenstruktur des Objekts ist unbekannt. Es könnte sogar sein, dass Ultima Thula nicht nur aus einem, sondern aus zwei Körpern besteht. Kein Wunder also, dass die kommenden Beobachtungen für die Forscher höchst spannend und aufschlussreich sein werden.

Wer das historische Ereignis live mitverfolgen möchte, kann das in den Livestreams von Nasa TV und dem Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory tun:



Nasa TV wird am 1. Januar ab 6.15 Uhr vom Vorbeiflug berichten. Um 15.45 Uhr folgt eine weitere Liveschaltung. Dann werden die ersten Daten vom Vorbeiflug erwartet.



Livestream des Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory.

