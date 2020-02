Fahren nur Männer mit narzisstischen Zügen teure Autos wie BMW, Mercedes oder Audi? Oder anders gefragt: Besteht ein Zusammenhang zwischen unethischem Fahrverhalten und den Charaktereigenschaften der Besitzer eines Luxusautos? Diesen Fragen ging Jan-Erik Lönnqvist, Professor für Sozialpsychologie an der Universität von Helsinki, nach. In seiner repräsentativen Studie mit dem Titel «Not only assholes drive Mercedes» (Nicht nur A***löcher fahren Mercedes), die in der Fachzeitschrift «International Journal of Psychology» erschien, liefert er nun eine Antwort dazu.

Die Ausgangslage

«Mir war aufgefallen, dass diejenigen, die am ehesten ein Rotlicht missachten, Fussgängern keinen Vortritt gewähren und im Allgemeinen rücksichtslos und zu schnell fahren, häufig deutsche Autos von Luxusmarken wie BMW oder Audi fahren», erklärt Forscher Lönnqvist gegenüber der Website der Uni Helsinki

Die Fakten

Frühere Untersuchungen haben bestätigt, dass die Lenker teurer Automarken mit grösserer Wahrscheinlichkeit gegen Verkehrsregeln verstossen. Dieses Phänomen wurde mit der weit verbreiteten Annahme erklärt, dass Geld eine korrumpierende Wirkung auf die Menschen hat. Sie würden sich aufgrund ihres Wohlstands eher unethisch im Strassenverkehr verhalten.

Die These

Lönnqvist ging die Thematik diesmal aus einem anderen Blickwinkel an und fragte sich, ob bestimmte Gruppen sich - unabhängig von ihrem finanziellen Status - zu Luxusautos hingezogen fühlten und dazu neigten, gegen Verkehrsregeln zu verstossen.

Die Probanden

Der Forscher führte eine Studie mit 1892 finnischen Autobesitzern durch. Die Probanden beantworteten nicht nur Fragen zu ihrem Auto, ihren Konsumgewohnheiten und ihrem Wohlstand, sondern auch zu ihren Charaktereigenschaften. Die Antworten wurden danach mit dem Fünf-Faktoren-Modell analysiert: Dieses ordnet die Persönlichkeit eines Menschen nach Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Geselligkeit, Rücksichtnahme und emotionale Verletzlichkeit ein.

Resultat 1

Egozentrische Männer, die als stur, unangenehm und wenig einfühlsam wahrgenommen werden, besitzen mit grösserer Wahrscheinlichkeit einen Audi, einen BMW oder einen Mercedes. Die Persönlichkeitsmerkmale würden erklären, wieso diese Menschen teure Autos besitzen. Aber dieselben Merkmale erklärten auch, warum diese Menschen häufiger als andere gegen Verkehrsregeln verstossen, sagt Lönnqvist. «Wir haben beobachtet, dass diejenigen, deren Persönlichkeit als unangenehm eingestuft wurde, Autos der Oberklasse bevorzugen. Es sind Menschen, die sich oft als überlegen gegenüber anderen zeigen möchten.»

Resultat 2

Auch gewissenhafte Menschen schaffen sich Luxusautos an. Dieser Charaktertyp ist in der Regel seriös, ehrgeizig und zuverlässig. Er schaut auf seine Gesundheit und leistet gute Arbeit. Der Zusammenhang erklärt sich vermutlich damit, dass diese Menschen Luxusautos eine höhere Qualität beimessen, behauptet Lönnqvist. Mit anderen Worten: Automarken haben ein bestimmtes Image, und wenn gewissenhafte Leute ein zuverlässiges Auto fahren, senden sie die Botschaft aus, dass sie selbst zuverlässig sind.

Gewissenhafte Frauen und Männer ticken gleich, egozentrische anders

Die Verbindung zwischen gewissenhaften Persönlichkeitsmerkmalen und dem Interesse an hochrangigen Autos wurde sowohl bei Männern als auch bei Frauen festgestellt.

Ganz anders funktioniert das bei egozentrischen Persönlichkeitsmerkmalen: Bei diesem Charaktertyp sind es nur die Männer, die an Wagen der oberen Preisklasse interessiert sind. Lönnqvist hat keine Erklärung dafür: Er glaubt aber, dass möglicherweise Autos bei Männern und bei Frauen nicht die gleiche Bedeutung als Statussymbole haben.

Die Schlussfolgerung

Es gibt bislang wenige Studien, die sich mit der Verbindung zwischen dem Konsum von Luxusgütern und dem Fünf-Faktoren-Modell beschäftigt haben. Forscher Lönnqvist ist der Ansicht, dass mehr Forschung in diesem Bereich zu einem besseren Verständnis von Konsumententypen führen könnte.

«Es wäre grossartig, wenn Kunden andere, nachhaltige Möglichkeiten hätten, ihren Status zu zeigen, anstatt nur durch den oberflächlichen Konsum von Luxusgütern, der oft negative Folgen hat. Wir sehen bereits, dass Elektroautos zu einem Statussymbol werden, während SUVs mit ihren hohen Emissionen nicht mehr als cool gelten.»

