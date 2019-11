Nie mehr Bremsspuren dank neuem WC-Spray

Gute Nachrichten für alle Menschen, die es graust, auf der Toilette die Hinterlassenschaften ihres Vorgängers vorzufinden: Forscher der Pennsylvania State University haben eine Beschichtung entwickelt, die verhindert, dass diese überhaupt erst in der Schüssel kleben bleiben.

Mit dem neuartigen Spray könnten Szenen wie diese der Vergangenheit angehören. (Bild: iStock/Vladans) Mit dem neuartigen Spray könnten Szenen wie diese der Vergangenheit angehören. (Bild: iStock/Vladans)

Der Überzug besteht aus zwei Schichten, die auf die Innenfläche des WCs gesprüht werden. Das berichtet das Team um Tak-Sing Wong im Fachjournal «Nature Sustainability».

Doppelt wirkt besser

Eine Schicht besteht aus einem Polymer, aus dem winzige, für das Auge nicht sichtbare Härchen wachsen, wenn es trocknet. Bei der zweiten handelt es sich um ein Gleitmittel, das sich in den Nanohaaren verfängt. Zusammen macht das die Oberfläche so glatt, dass kein Kot haften bleibt.

«Wir haben Toiletten in unserem Labor mit den beiden Sprays behandelt. Synthetische Exkremente glitten hinab, ohne Rückstände zu hinterlassen», so Wong in einer Mitteilung. Das sei nicht nur aus ästhetischen Gründen sinnvoll: «Kotreste bergen auch ernste gesundheitliche Risiken.»

Halbierter Wasserverbrauch

Doch das sind nicht die einzigen Vorteile der Sprühbeschichtung. Neben dem Verhindern von unschönen Spuren und potenziell gefährlichen Bakterien sorgt sie auch für einen geringeren Wasserverbrauch. Laut der Hochschule wird dieser dadurch um 50 Prozent reduziert.

Wie viel das ausmachen kann, zeigt ein Blick auf die Schweiz: Hier liegt der tägliche Wasserverbrauch bei mehr als 160 Liter pro Kopf. Davon entfallen laut Energie-umwelt.ch rund 45 Liter auf die WC-Spülung.

