Novartis verlost teuerstes Medikament der Welt

Bis Juni sollen 50 Dosen für Kinder unter zwei Jahren bereitgestellt werden. Insgesamt soll die Arznei im kommenden Jahr bis zu 100-mal umsonst verteilt werden, wie Novartis am Donnerstag mitteilte. Das Hilfsprogramm richtet sich vor allem an Patienten in Ländern, in denen das Mittel noch nicht zugelassen ist.

Spinale Muskelatrophie SMA Typ I



Sie bewirkt einen fortlaufenden Verfall der Muskelkraft, was schliesslich zum Verlust der Atemmuskulatur und damit zum Ersticken führt. Fast alle Kinder, die daran leiden, sterben ohne Behandlung vor ihrem zweiten Geburtstag. Insgesamt unterscheiden Mediziner zwischen vier verschiedenen Typen der Erkrankung:



SMA Typ I: erste Symptome treten in den ersten sechs Monaten auf, Betroffene können nie eigenständig sitzen, in über 90 Prozent tritt der Tod innerhalb von 18 Monaten ein.

SMA Typ II: Erkrankung taucht im ersten Lebensjahr auf, freies Sitzen möglich, Gehen ohne Hilfe dagegen nicht, eingeschränkte Lebenserwartung.

SMA Typ III: meist Männer betroffen, zeigt sich etwa ab dem 3. Lebensjahr und nimmt einen milden Verlauf, Lebenserwartung unwesentlich reduziert.

SMA Typ IV: Erkrankungsbeginn ab 30 Jahren, verschiedene Verläufe, normale Lebenserwartung

Die Gentherapie wird zur Behandlung der meist tödlich verlaufenden Erbkrankheit Spinale Muskelatrophie (SMA, siehe Box) eingesetzt, die etwa eines von 10'000 Neugeborenen betrifft. Mit einem Listenpreis von 2,1 Millionen Dollar für eine Einmaldosis ist Zolgensma teurer als alle anderen Medikamente der Welt.

Bedenken wegen «Gesundheitslotterie»

Die britische Patientenorganisation TreatSMA äusserte sich zwar positiv zu der Initiative von Novartis, äusserte jedoch auch ihre Bedenken zu dem Programm, bei dem eine unabhängige Kommission ab dem 3. Februar eine zweiwöchentliche Verlosung vornimmt.

«Angesichts der Tatsache, dass an vielen Orten kein Zugang zu einer SMA-Behandlung besteht, müssen wir noch davon überzeugt werden, dass eine Gesundheitslotterie eine angemessene Möglichkeit darstellt, um den ungedeckten medizinischen Bedarf bei dieser schweren Krankheit zu decken», erklärte TreatSMA.

Pharmakonzern erklärt sich

Dass die 100 Dosen nicht ausreichen, ist auch dem Pharmakonzern bewusst. Ein Aufstocken sei jedoch vorerst nicht möglich, wie Sprecher Satoshi Sugimoto auf Nachfrage von 20 Minuten sagt. «Es gibt zurzeit erst eine Produktionsstätte für Zolgensma.» Man arbeite aber mit Nachdruck daran, im Jahr 2020 zwei weitere Anlagen zu lizenzieren.

Sugimoto weist weiter darauf hin, dass die Lotterie langfristig bestehen soll, damit möglichst vielen Patienten geholfen werden könne. Man habe zusammen mit einem unabhängigen Bioethik-Ausschuss sowie Gesundheitsexperten ein Programm entwickelt, «das auf Fairness, klinischem Bedarf und globaler Zugänglichkeit basiert, um die gerechte globale Verteilung der Dosen zu bestimmen».

175 Millionen Dollar Umsatz in den USA



Familien in Deutschland, Belgien, Polen, Ungarn, Israel und anderen Ländern haben Crowdfunding-Programme für die Behandlung von Zolgensma gestartet (siehe Bildstrecke oben). Es ist die zweite SMA-Therapie neben dem Medikament Spinraza des US-Biotechkonzerns Biogen. Dieses muss den kleinen Patienten alle vier Monate ins Rückenmark gespritzt werden – unter Vollnarkose.

Zolgensma wurde im Mai in den USA zugelassen, bis September erzielte Novartis mit dem Mittel einen Umsatz von 175 Millionen Dollar. Es brachte Novartis aber auch schon negative Schlagzeilen ein. So untersucht die US-Gesundheitsbehörde einen Fall von manipulierten Zolgensma-Testdaten.

Gute Nachrichten vom kleinen Michael

Eine Entscheidung über die Zulassung des Mittels in Europa und Japan erwartet Novartis 2020.

Wie sehr sich der Zustand von mit Zolgensma behandelten Patienten verbessern kann, zeigt das Beispiel des kleinen Michael aus Deutschland. Nachdem er die Spritze erhalten hat, geht es ihm zusehends besser, wie seine Mutter Marina auf Instagram mitteilt: «Seit der Behandlung kann Michael besser atmen, allein sitzen, sich drehen, mehr lachen und sich einfach über seine Fortschritte freuen!»

Michael (1) hat endlich seine Muskeln bekommen

