Hat türkische Marine 15 Delfine auf dem Gewissen?

Delfine machen schwere Zeiten durch: Erst wurden an der französischen Atlantikküste über 1000 tote Delfine angespült, nun häufen sich die Tierkadaver an Stränden der Nordägäis. Einige Säugetiere werden direkt tot angeschwemmt. Andere, die noch Lebenszeichen aufweisen, wollen nicht zurück ins Meer.

Weil das Delfinsterben nach einem grossangelegten Manöver der türkischen Marine mit über 100 Kriegsschiffen einsetzte, haben griechische Medien bereits einen Schuldigen ausgemacht: das Sonar, das bei der Übung eingesetzt wurde, habe die Tiere getötet.

Militär wehrt sich

Das türkische Verteidigungsministerium lässt den Vorwurf nicht auf sich sitzen und widerspricht mit einem auf Twitter veröffentlichten Video:

Extremely sensitive about the environment and innocent civilians at sea, land and air even during military operations the Turkish Armed Forces act with the consciousness of protecting our friends at sea during their duties in the Blue Homeland. pic.twitter.com/RBVxOpo9rF