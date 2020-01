Tanzstil ist so einzigartig wie Fingerabdruck

Sobald Musik zu hören ist, wippen alle Menschen mit, wie norwegische Forscher im Jahr 2016 bestätigten. Dabei macht das jeder auf seine ganz eigene Weise. Das berichten Forscher der finnischen Universität Jyväskylä im «Journal of New Music Research». Ganz egal, welche Musik gerade gespielt werde, der Tanzstil einer Person bleibe immer gleich.

Für die Studie hatte das Team um Emily Carlson mithilfe der sogenannten Motion-Capture-Technologie die Tanzbewegungen von 73 Personen erfasst und analysiert. Die Probanden hörten während der Aufnahme acht verschiedene Musikrichtungen: Blues, Country, EDM (Electronic Dance Music), Jazz, Metal, Pop, Reggae und Hip-Hop.

Überraschende Erkenntnis

Das eigentliche Ziel der Untersuchung war, herauszufinden, ob sich anhand von Bewegungen sagen lässt, zu welchem Genre jemand tanzt. Allerdings gelang dies nur in weniger als 30 Prozent der Fälle. Ein recht mageres Ergebnis.

Als deutlich treffsicherer entpuppte sich der Algorithmus zur Überraschung der Wissenschaftler an anderer Stelle: Er konnte in 94 Prozent der Fälle zuverlässig erkennen, welche der 73 Personen gerade tanzte.

«Einzigartige Bewegungssignatur»

«Es scheint, als ob der Tanzstil einer Person so individuell wie ein Fingerabdruck ist», erklärt Co-Autor Pasi Saari in einer Mitteilung der Hochschule. Offenbar habe jeder Mensch eine einzigartige Bewegungssignatur, die stets gleich bleibe.

Wird sich zu der Gesichtserkennungs- also bald eine Bewegungserkennungs-Software gesellen? Nicht, wenn es nach den Forschern geht. «Wir sind weniger an Anwendungen wie der Überwachung interessiert als daran, was diese Ergebnisse über die menschliche Musikalität aussagen», so Carlson.

In einem nächsten Schritt wollen die Forscher klären, ob sich die Bewegungssignaturen im Laufe des Lebens verändern oder immer gleich bleiben.

