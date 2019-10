Oktopusse machen sich über Wal-Kadaver her

Immer wieder begeistern die Meeresforscher des Forschungsschiffs Nautilus mit Videos ihrer Unterwasserexpeditionen: So gelangen ihnen etwa vor Hawaii seltene Aufnahmen eines Pelikanaals. Und im Golf von Mexiko filmten sie eine fluoreszierende Qualle (siehe Video unten).

Ihr neuster Clip ist in den Gewässern vor Kalifornien entstanden und zeigt etwas, das auch die Wissenschaftler nicht allzu oft sehen: einen sogenannten Walsturz. So werden die Überreste eines toten Wals genannt, die auf den Meeresboden herabgesunken sind.

Miss our overWHALEming discovery today? We found a baleen whale skeleton being actively scavenged at Davidson Seamount with @MBNMS. Rewind up to 12hours on https://t.co/Ajj54YYX2Q & we’ll post our full dive video soon.



Did you have favorite #NautilusLive screenshots from today? pic.twitter.com/03vhuOg96B