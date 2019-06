Poulet ist so ungesund wie rotes Fleisch

Während rotes Fleisch als ungesund verschrien und laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sogar krebserregend ist, kam Pouletfleisch bisher recht glimpflich davon. Es wird gar als gesündere Alternative gehandelt.

Umfrage Wie gesund ernähren Sie sich? Keine Ahnung. Mit solchen Fragen beschäftige ich mich nicht. Ich esse einfach das, worauf ich Lust habe.

Ich achte sehr auf eine ausgewogene Ernährung.

Ich versuche schon, mich so gesund wie möglich zu ernähren. Junk-Food liegt aber ab und zu auch drin.

Wohl eher ungesund. Ich esse viele Fertigprodukte, Fleisch und Süsses. Früchte, Gemüse, Nüsse etc. mag ich nicht.

Die Sache mit dem Cholesterin



Bislang waren Fachleute davon ausgegangen, dass erhöhte Cholesterinwerte im Blut vor allem auf den Konsum von vielen gesättigten Fettsäuren zurückzuführen seien. Da diese vor allem in rotem Fleisch vorkommen, machte man dieses etwa für Herzerkrankungen und Schlaganfälle verantwortlich, die in Verbindung mit zu hohen Cholesterinansammlungen in den Arterien stehen.

Doch das stimmt nur bedingt, wie US-Forscher im «American Journal of Clinical Nutrition» berichten. Demnach wirkt sich der Verzehr von hellem Fleisch ebenfalls negativ auf den Cholesterinspiegel aus. Und zwar in gleichem Masse wie sein rotes Pendant.

Blut spricht Bände

Für die Studie hatte das Team von der University of California in San Francisco über 100 gesunde Männer und Frauen zwischen 21 und 65 Jahren in Gruppen aufgeteilt. Anschliessend wurden sie gebeten, sich jeweils einen Monat lang drei verschiedenen Diäten zu unterziehen: einer mit rotem Fleisch, einer mit weissem Fleisch und einer ganz ohne Fleisch.

Am Anfang und am Schluss wurde den Teilnehmern Blut abgenommen. Der Vergleich der Proben brachte Überraschendes zutage. «Als wir die Studie planten, erwarteten wir, dass sich rotes Fleisch negativer auf den Cholesterinspiegel auswirken würde als Poulet», erklärte Ronald Krauss vom Children’s Hospital Oakland Research Institute in der Mitteilung. Dies sei aber nicht der Fall gewesen.

Vielmehr entpuppten sich beide Fleischarten als gleich schädlich. Zu besseren Werten führte dagegen, wenn die Probanden auf pflanzliche Eiweissquellen zurückgriffen. Die Forscher fordern deshalb ein Umdenken. Sie halten den bisherigen Rat für überholt, wonach man zur Senkung des Cholesterinspiegels zu magerem Fleisch mit weniger gesättigten Fettsäuren (siehe Box) greifen solle, also zu Geflügel statt zu rotem Fleisch.

(fee)