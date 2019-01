11 Kröten reiten auf einer Python

Kröten und Schlangen kommen für gewöhnlich nicht so gut miteinander aus. Begegnen sich die beiden Arten, endet es für einen der Beteiligten in der Regel tödlich. Meist wird die Kröte gefressen.

Australien und die Aga-Kröten



Die invasiven Aga-Kröten breiten sich in Australien unkontrolliert aus und gefährden dort die einheimischen Tierarten. Wo sie auftauchen, sterben mehr als 90 Prozent der einheimischen krötenfressende Säugetiere und Reptilien. Sie sondern giftige Sekrete ab, die selbst Pythons oder Krokodile töten können.

In dem Video, das derzeit viral geht, ist das jedoch nicht der Fall. Darin ist zu sehen, wie gleich elf Aga-Kröten (Rhinella marina, siehe Box) auf einer dreieinhalb Meter langen Python reiten.

Ein Vorfall, zwei Erklärungsversuche

Die mehr als ungewöhnlichen Aufnahmen stammen von Anne und Paul Mock aus Kununurra, im Norden Australiens. Sie hatten das Schauspiel während eines Spaziergangs nach einem heftigen Gewitter gefilmt. Pauls Bruder Andrew teilte den Clip anschliessend via Twitter.

68mm just fell in the last hour at Kununurra. Flushed all the cane toads out of my brothers dam. Some of them took the easy way out - hitching a ride on the back of a 3.5m python. pic.twitter.com/P6mPc2cVS5 — Andrew Mock (@MrMeMock) 30. Dezember 2018

Weil der starke Regen das Wasser eines nahen Stausees hatte über die Ufer treten lassen, vermutet Paul, dass die Kröten auf der Flucht vor der Flut gewesen seien und die Riesenschlange als eine Art Taxi genutzt hätten, um trockenen Fusses in Sicherheit zu gelangen. «Sie bewegte sich buchstäblich mit vollem Tempo durch das Gras, während die Frösche an ihr hingen», sagte er dem «Guardian».

Kröten im Paarungstaumel

Eine andere Erklärung liefert dagegen Jodi Rowley. Laut der Biologin von der University of New South Wales dürften sich die Kröten viel mehr in einer Art Paarungstaumel befunden haben, während dem ihnen die Art des Kopulationspartners völlig egal war.

Als Beleg für ihre Interpretation der Geschehnisse twitterte Rowley ein Foto von einer Aga-Kröte, die sich lustvoll mit einer fauligen Mango vergnügt:

Male Cane Toads often get a bit carried away. This AMAZING video reminds me of the time I found a Cane Toad trying to mate with a rotting mango in North Queensland! 🤣 pic.twitter.com/g2kUBvOUV1 — Jodi Rowley (@jodirowley) 31. Dezember 2018

Wo die Lust hinfällt

Doch nicht nur Kröten können in einen derart kopflosen Liebeswahn verfallen, wie die Beobachtung von Forschern der Universität Strassburg aus dem Jahr 2015 zeigt. Damals filmten sie, wie sich ein männlicher Japanmakake mit einer Sika-Hirschkuh paarte:

Auch in diesem Clip kommt es zu einer nicht alltäglichen Paarung. (Video: Pelé, M., Bonnefoy, A., Masaki, S., Sueur, C. et al., 2016)

Davor gab es nur eine einzige Beschreibung von Sex zwischen entfernten Spezies in freier Wildbahn. Dabei handelt es sich um den sexuellen Übergriff eines antarktischen Seebären auf Kaiserpinguine:

Seebär beim Sex mit Pinguin beobachtet

Doch es geht auch noch kurioser. 1980 beobachtete etwa der Zoologe Athol M. Douglas, wie sich ein Käfermännchen der Art Julodimorpha bakewelli an einer Bierflasche verlustierte.

1981 konnten Darryl Gwynne von der University of Toronto und David Rentz dasselbe Verhalten in der Region von Dongara im Staat Western Australia beobachten – und untersuchen. Dabei zeigte sich, dass die Flasche punkto Form, Farbe und Struktur dem Körper von Weibchen der Art ähnelte.



(Bild: University of Toronto / Darryl Gwynne)



(fee)