Rätsel um das Megafon in der Mojavewüste

Die Mojavewüste ist so gross, dass sie in vier US-Bundesstaaten hineinreicht: Kalifornien, Nevada, Utah und Arizona. Und inmitten dieser Weite befindet sich auf einem Hügel aus rotem Stein etwas, was man hier so nicht erwartet hätte: ein dunkler, rund 2,5 Meter langer, länglicher Gegenstand, der aufgrund seiner Form den Spitznamen Mojave-Megafon erhalten hat.

Um was es sich dabei handelt oder wo es herkommt, ist unklar. Auch das Onlineportal Atlasobscura.com konnte nur Theorien zusammentragen.

Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg

Nach der einen Theorie soll es sich bei dem riesigen Megafon um einen Teil eines Alarmsystems handeln, das dem US-Militär dazu diente, während des Zweiten Weltkrieges die Bewohner der umliegenden Kleinstädte zu warnen, wenn die Soldaten in der Wüste mit Gas und Chemikalien experimentierten.

Wie glaubwürdig diese Theorie ist, lassen die Autoren offen. Aber denkbar wäre es, schliesslich wurden in der Wüste rund 100 Kilometer von Las Vegas in den Jahren 1951 bis 1962 auch über 100 Atombomben überirdisch gezündet.

Ist es ein Musikinstrument?

Die andere Theorie besagt, dass das Megafon eine Art horizontale Trommel darstellt. Tatsächlich haben Besucher der Metallinstallation schon Häute über das eine Ende gespannt, um zu musizieren (siehe Bildstrecke).

Auch auf Reddit.com wird fleissig zu dem Thema diskutiert. Einige Nutzer fühlen sich unabhängig voneinander an einen sogenannten Hornstrahler erinnert, eine Antenne für Mikrowellen. Doch es gibt auch Stimmen, die glauben, dass das Megafon auf dem Hügel befestigt worden sei, um den Menschen ein Rätsel aufzugeben. Laut Atlasobscura.com sind selbst Historiker ratlos.

Das Reiseportal Travelbook.de weiss immerhin, dass sich das Megafon auf Privatgelände befindet. Das habe man vom Bureau of Land Management, California State Office erfahren. Wem es gehört, dazu habe man jedoch keine Auskunft geben wollen.



Drohnenaufnahmen zeigen das Megafon aus der Luft. (Video: Youtube/roadwar2000)

