Überschall-Schlitten rast mit über 10'000 km/h

Mit Mach 8,6 oder 10'619 km/h, so schnell flitzt der Überschall-Raketen-Schlitten der US Air Force an der Kamera vorbei. Der Versuch wurde in New Mexico auf einer gut 16 Kilometer langen Teststrecke durchgeführt.

Der Schlitten legte rund 2,9 Kilometer pro Sekunde zurück. Auch beim Abspielen des Videos mit einem Viertel der Geschwindigkeit kann man das Geschoss nur erahnen.

(dmo)