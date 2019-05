Raumfahrt-Stars und Elon Musk in Zürich erwartet

Zum 50. Jahrestag der Mondlandung findet am Stadtrand von Zürich ein prominent besetzter Event statt, der Wissenschaft und Kultur auf einzigartige Weise vereint. Am Starmus-Festival in der Samsung Hall werden neben Wissenschaftlern und Astronauten, die auf dem Mond standen, auch Musiker wie Brian May von Queen oder Regisseure wie Oscar-Preisträger Damien Chazelle («La La Land») die Erforschung des Weltalls thematisieren.

Umfrage Würden Sie ans Starmus-Festival gehen? Ja, ich habe schon ein Ticket.

Ich würde gerne gehen, aber es ist zu teuer.

Nein, das interessiert mich nicht.

Zum Auftakt des sechstägigen Festivals am 24. Juni wird zudem die Stephen-Hawking-Medaille für wissenschaftliche Kommunikation verliehen. In diesem Jahr gibt es drei Preisträger, darunter Elon Musk, Gründer von Spacex. Der Unternehmer hält die Auszeichnung für «seine ausserordentlichen Leistungen in der Raumfahrt und für die Menschheit», wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben. Vorgesehen ist, dass Brian May, der selber Astrophysiker ist, die Medaille vor Ort an Elon Musk übergeben wird.

12 Nobelpreisträger

Der zweite Preisträger ist der englische Musiker Brian Eno. Anlässlich der Bekanntgabe der Preisträger in Zürich sagte er: «In einer Zeit von Klimalügnern und Flacherdlern ist das Verständnis von Wissenschaft und der Rolle der Wissenschaft wichtiger als je zuvor.» Die dritte Stephen-Hawking-Medaille geht an den Dokumentarfilm «Apollo 11», der am Festival in Anwesenheit von Regisseur Todd Miller gezeigt wird.

Zu den Gästen des Starmus-Festivals gehören zudem sieben Apollo-Astronauten, darunter Michael Collins, der mit Apollo 11 zum Mond flog, sowie weitere Astronauten und Kosmonauten. Aber auch insgesamt 12 Nobelpreisträger werden in Zürich erwartet, darunter Donna Strickland, die 2018 den Nobelpreis für Physik gewonnen hat.

So viel Starpower hat ihren Preis. So kosten Tickets für das ganze Festival happige 900 Euro, für Studenten die Hälfte. Billette für einzelne Tage sind laut den Veranstaltern nicht vorgesehen.

(jcg)