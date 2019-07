Riesenfisch schnappt sich einen Hai zum Zmittag

In den Tiefen des Atlantiks haben die Kameras eines ferngesteuerten U-Boots bemerkenswerte Bilder eingefangen (siehe Video oben). Sie zeigen etwa elf Dornenhaie, die sich über einen toten Schwertfisch hermachen. In 450 Metern Tiefe stellt ein 2,5 Meter langes Aas eine willkommene Mahlzeit dar, und so scheinen die kleinen Haie alles um sich herum zu vergessen.

Diese Gelegenheit nutzt ein Wrackbarsch, um sich unbemerkt den Haien anzunähern. Geschickt die Deckung nutzend, die das U-Boot bietet, schlägt der etwa zwei Meter lange Fisch zu und packt sich einen der Haie.

Die Crew des US-Forschungsschiffs Okeanos Explorer schreibt in einer Mitteilung, dass dies eine interessante Demonstration der Fähigkeit grosser Raubfische sei, kleinere Haie zu fressen. Die Aufnahmen entstanden während des Tauchgangs 7 der Expedition Windows to the Deep 2019. Wer will, kann den US-Forschern im Livestream (unten) über die Schultern schauen.



Tauchgang 7 fand im Atlantik vor der Küste des US-Bundesstaats Georgia statt. (Bild: NOAA)

(jcg)