Riesenohren, weil sie sich Ohrlöcher stechen liess

Rippenentfernung, Po-Vergrösserung, Fettabsaugen: Für manche Menschen ist kein Aufwand zu gross, um vermeintlich besser auszusehen. Einige, wie etwa Real Life Ken, legen sich sogar gleich mehrmals unters Messer.

Deutlich zurückhaltender war da Jennifer aus dem US-Bundesstaat Philadelphia. So hatte sich die heute 29-Jährige vor elf Jahren lediglich Ohrlöcher stechen lassen.

Kleiner Eingriff, schwerwiegende Folgen

Trotzdem landete sie nun aufgrund von Nebenwirkungen auf dem OP-Tisch. Denn bei dem Eingriff damals war auch ihr Knorpel durchbohrt worden. In der Folge bildeten sich Narben, die seither immer weiter wuchsen. Erst der Besuch bei der Dermatologin und Kultpickelausdrückerin Sandra Lee alias Dr Pimple Popper erlöste die junge Frau (siehe Video oben).

