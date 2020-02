Riesiger Asteroid rast auf die Erde zu

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa warnt vor einem riesigen Asteroiden. Medienberichten zufolge rast der Asteroid 2002 PZ39 zurzeit mit über 56'000 km/h auf die Erde zu und wird deren Umlaufbahn am Samstag nahe kreuzen. Er wird um etwa 12.05 Uhr (Mitteleuropäische Zeit MEZ) erwartet. Die Nasa schätzt den enormen Gesteinsbrocken auf bis zu einem Kilometer Durchmesser.

Laut der Nasa hat jeder so grosse Asteroid das Potenzial, bei einem Einschlag Millionen von Menschen zu töten: «Wir glauben, dass alles, was grösser als ein bis zwei Kilometer ist, weltweite Auswirkungen haben könnte.» Doch nicht nur die Grösse des Asteroiden bereitet der Raumfahrtbehörde Sorgen, auch seine Nähe zur Erde wird als «potenziell gefährlich» eingestuft.

5,8 Millionen Kilometer entfernt

Denn der Asteroid kommt der Erde ziemlich nahe. Die Distanz zur Erde wird auf etwa 5,8 Millionen Kilometer geschätzt, das entspricht der 15-fachen Entfernung zum Mond. Ein mögliches Szenario dabei: Sollte der Gesteinsbrocken seine Flugbahn ändern, könnte er bei einer Kollision schwere Schäden anrichten.

We've seen some incorrect stories on #asteroid 2002 PZ39 circulating. The trajectory of this asteroid is very well known. It will safely pass Earth at a distance of 5.77 million km (3.59 million miles), about 15 times the distance of the Moon.