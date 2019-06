Riesiger abgetrennter Wolfskopf entdeckt

Premiere in Jakutien: Im Nordosten Russlands wurde erstmals ein ausgewachsener, gut erhaltener Kopf eines Urzeit-Wolfs gefunden. Der rund 40 Zentimeter lange Kopf des Tiers trägt immer noch ein dichtes Fell und sämtliche Zähne sind noch vorhanden, ebenso das Gehirn. Gefunden wurde er im Sommer 2018 von Pavel Jefimow, einem Anwohner, am Ufer des Flusses Tirechtjach im Bezirk Abyjski, wie die «Siberian Times» berichtet.

Albert Propotow von der Akademie der Wissenschaften der Republik Sacha (auch als Jakutien bekannt) sagte der Zeitung: «Das ist ein einzigartiger Fund. Es sind die ersten Überreste eines vollständig ausgewachsenen Wolfs aus dem Pleistozän mit intaktem Gewebe.» Man werde den Kopf nun mit heutigen Wölfen vergleichen, um zu verstehen, wie sich die Art entwickelt hat und um seine Erscheinung nachzubilden, so Propotow weiter.

40'000 Jahre alt

Das Alter des Wolfes zum Todeszeitpunkt wird auf zwei bis sechs Jahre geschätzt. Laut japanischen Forschern starb er vor 40'000 Jahren. Die Forscher haben den Wolfskopf bereits im Computertomographen gescannt. Forscher am schwedischen Naturhistorischen Reichsmuseum werden nun die DNA des Wolfes analysieren.

Laut Propotow ist es nicht ungewöhnlich, dass im auftauenden Permafrost Sibiriens die Überreste von Wölfen gefunden werden. Allerdings nicht in dem Zustand wie der aktuelle Fund.

Der Fund wurde in Tokio anlässlich der Eröffnung einer Ausstellung über Mammuts verkündet. An der von jakutischen und japanischen Wissenschaftlern organisierten Ausstellung werden neben Mammuts und dem Wolf auch gut erhaltene Exemplare junger Höhlenlöwen gezeigt, die zwischen 2015 und 2017 in Jakutien entdeckt worden waren, sowie ein über 40'000 Jahre altes Fohlen.

Still snarling after 40,000 years, a giant Pleistocene wolf discovered in Yakutia.

