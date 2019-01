Kälte sorgt für spektakulären Eisstrudel

Die Stadt Westbrook im US-Bundesstaat Maine ist zurzeit um eine gewaltige Attraktion reicher. Auf dem Presumpscot River, dem Fluss der sich durch die Stadt in Neuengland schlängelt, dreht sich eine imposante Scheibe aus Eis. Und sie könnte sogar noch grösser werden, wie örtliche Medien berichten.

Offenbar gefällt die Scheibe auch den Wasservögeln. Anwohner Rob Mitchell berichtete laut Independent.co.uk, dass Enten darauf sitzen würden. Es sei wie ein Entenkarussell. Davon zeugt auch der Tweet der TV-Reporterin Taylor Gleason.

Honestly the best part of this ice disk are the ducks taking a ride on it 😂❤️🦆 pic.twitter.com/0Lz9qlUHaW