Roxlis (11) unheilbarer Tumor ist plötzlich weg

Was ist passiert?

Im Juni haben Ärzte bei Roxli Doss (11) ein diffuses intrinsisches Ponsgliom (DIPG) diagnostiziert. «Es ist eine sehr seltene, aber verheerende Krankheit», sagt Dr. Virginia Harrod vom Dell Children’s Medical Center zu «KVUE» . Die Ärzte gaben dem Mädchen aus Texas keine Überlebenschancen.

Wie wurde Roxli behandelt?

Trotz schlechter Prognose unterzog sich Roxli einer mehrwöchigen Bestrahlung. Nach sechs Monaten das Wunder: Der Tumor ist weg. «Als ich zum ersten Mal Roxlis MRT-Scan sah, war es wirklich unglaublich. Der Tumor ist nicht mehr nachweisbar, was wirklich ungewöhnlich ist», sagt Harrod.

Warum ist der Tumor plötzlich weg?

Die Ärzte haben keine Erklärung für das plötzliche Verschwinden. Roxlis Eltern glauben jedoch, dass Gott Roxli geheilt hat.

