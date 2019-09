Wer Kleider so wäscht, kann der Umwelt schaden

Finger weg vom Schonwaschgang! So lautet das Fazit einer Studie der Universität Newcastle. Die Forscher hatten untersucht, wie viel Mikroplastikpartikel pro Waschgang aus Kleidungsstücken mit synthetischen Fasern herausgewaschen werden.

Dabei zeigte sich, dass der Schonwaschgang bis zu zweimal mehr Wasser verbraucht und durchschnittlich 800'000 Mikroplastikpartikel mehr aus Polyesterkleidung freisetzt, als Waschgänge, die weniger Wasser verbrauchen.

Grant Burgess, Mikrobiologe und Hauptautor der Studie, zeigte sich überrascht von den Ergebnissen. «Man würde annehmen, dass der Schonwaschgang Kleider schützt und weniger Mikrofasern freisetzt. Doch unsere Studien haben das genaue Gegenteil gezeigt», sagte er dem «Guardian».

Verbrauchte Wassermenge entscheidend

Bisher war man davon ausgegangen, dass die Geschwindigkeit, mit der die Waschtrommel dreht, wie oft sie ihre Richtung ändert und wie lange die Rotationspausen sind, die wichtigsten Faktoren dafür sind, wie viele Mikrofasern aus den Kleidern gelöst werden.

Doch die neue Studie legt nahe, dass es die verbrauchte Wassermenge pro Waschgang ist, die hauptverantwortlich für die Menge herausgewaschener Mikropartikel ist. «Wenn die Wassermenge hoch ist, schlägt das Wasser die Wäsche mehr herum, als wenn die Menge klein ist», so Burgess. «Das Wasser wird durch die Kleider gedrückt und rupft die Polyesterteilchen aus den Textilien.» Frühere Studien hatten laut «Guardian» ergeben, dass das Waschen von synthetischen Textilien pro Waschgang zwischen 500'000 und 6 Millionen Mirkopartikel freisetzt.

Kein Schongang und halbvolle Maschinen

Mirkoplastik stellt eine zunehmende Belastung für die Umwelt dar, wo er heute allgegenwärtig ist. Partikel wurden in den Alpen, in Naturschutzgebieten, in Seen, im Meer und auch im Menschen nachgewiesen. So nehmen wir pro Woche Mikroplastik vom Gewicht einer Kreditkarte auf.

Für die im Fachjournal «Environmental Science and Technology» veröffentlichte Studie untersuchten die Forscher erst unter Laborbedingungen, wie viel Partikel aus schwarzen Polyester-T-Shirts herausgewaschen werden. Anschliessend führten sie Tests in herkömmlichen Waschmaschinen in einem Foschungszentrum des Waschmittelherstellers Procter & Gamble durch.

Co-Autor Max Kelly sagte dazu, dass es an jedem einzelnen liege, die Menge an Plastik in der Umwelt einzudämmen. Er empfiehlt deshalb, auf den Schonwaschgang zu verzichten und nicht halbvoll zu waschen, da dabei das Verhältnis der Wasser- zur Kleidermenge das Herauslösen von Partikeln begünstigt.

Kläranlagen als effiziente Filter

Die Ergebnisse der Studie haben auch Bernd Nowack, wissenschaftlicher Gruppenleiter an der Empa, überrascht. Er gibt allerdings zu bedenken, dass dabei nur ein einziges Kleidungsstück untersucht wurde. «Daraus können keine allgemeinen Rückschlüsse auf andere synthetische Textilien gezogen werden», sagt Nowack. Für eine Empfehlung zum Verzicht auf Schonwaschgänge sei es deshalb noch zu früh.

Ausserdem ist die Situation in der Schweiz laut Nowack anders als in Grossbritannien. Hierzulande würden gegen 99 Prozent der Mikropartikel im Abwasser in den Kläranlagen herausgefiltert. Der anfallende Klärschlamm müsse anschliessend verbrannt werden. Dadurch würden kaum Mikropartikel aus Waschmaschinen in die Gewässer gelangen. In Grossbritannien, wo Klärschlamm teilweise noch auf die Äcker ausgegeben werde, sei die Gefahr für die Umwelt grösser.

(jcg)