Schweizer überzeugt bei britischem Foto-Contest

Die Jury des Fotowettbewerbs der British Ecological Society hat entschieden, die Gewinner stehen fest. Ausgezeichnet wurden Bilder von international tätigen Forschenden und Studierenden.

Die eingereichten Sujets reichten von jagenden Orkas über Königspinguine bis hin zu Wüstenschlangen. Prämiert wurden Aufnahmen, die das Ökosystem in seiner Dynamik ohne Worte sichtbar machen.

Über den Gesamtsieg darf sich Chris Oosthuizen von der Universität Pretoria in Südafrika freuen. Doch auch in Zürich dürfte es Jubel gegeben haben, denn mit Dominik Behr ist auch ein Absolvent der Universität Zürich unter den Preisträgern. Er studiert in Botswana Wildhunde und ist dem dortigen Zentrum für die Erhaltung der Raubtiere angeschlossen.

Welche Aufnahmen es auf vorderen Plätze geschafft haben, zeigt die obige Bildstrecke.