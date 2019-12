See-Elefant verirrt sich an tropischen Strand

Normalerweise locken die Palmenstrände und angenehmen Wassertemperaturen in Dalawella Beach in Sri Lanka Badegäste und Surfer an. Doch kürzlich ist dort ein deutlich exotischerer Besucher aufgetaucht. Am 20. November wurde ein Südlicher See-Elefant an einem Strand nahe der Stadt Unawatuna an der Südküste gesichtet.

Das Jungtier war zuerst der sri-lankischen Marine aufgefallen, später gelang es Anwohnern und Rangern der Artenschutzbehörde, den Besucher zu filmen und zu fotografieren, wie Iflscience.com berichtet. Laut der Meeresbiologin Asha de Vos scheint das Tier entgegen ersten Befürchtungen nicht verletzt zu sein. Es wurde in der letzten Woche noch mehrfach an anderen Stränden der Region gesehen, wie sie auf Instagram schreibt. Wo sich das Tier zurzeit aufhält, ist unbekannt.

Nächste Kolonie 6200 km entfernt

Der Südliche See-Elefant ist die grösste Robbenart. Männchen können bis zu sechs Meter lang und vier Tonnen schwer werden. Auf ihren Beutezügen tauchen sie bis zu 2100 Meter tief. Ob es sich bei dem weitgereisten Jungtier um ein Männchen oder ein Weibchen handelt, ist unklar. Männchen entwickeln ihre charakteristische Nase, die an einen Rüssel erinnert, erst bei Erreichen der Geschlechtsreife.

Woher das Tier stammt, ist unklar. Die nächstgelegene See-Elefanten-Kolonie befindet sich auf den Kerguelen, einer französischen Inselgruppe im südlichen Indischen Ozean. Sie ist 6200 Kilometer von der Südspitze Sri Lankas entfernt. Lässt sich ein See-Elefant von der Meeresströmung treiben, ist eine solche Distanz für ihn durchaus machbar.

Andere Sichtungen

De Vos sagte der Umweltschutz-und Naturplattform Mongabay: «Robben sind gute Schwimmer, aber es ist schwierig zu erklären, weshalb dieses Exemplar so weit nach Norden aus seiner Heimat heraus schwamm. Es scheint erschöpft zu sein und ist wohl an den Strand geschwommen, um sich auszuruhen.»

Es ist das erste Mal, dass in Sri Lanka ein See-Elefant gesichtet wurde. Allerdings gab es bereits andere Begegnungen mit den riesigen Robben, weit von ihrem ursprünglichen Lebensraum entfernt. Laut einer Studie im Fachjournal «Marine Mammal Science» erlegten Fischer einst einen See-Elefanten vor der Küste von Oman auf der Arabischen Halbinsel. Auch von Mauritius und den Seychellen liegen Berichte über Sichtungen vor.

(jcg)