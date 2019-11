Sie zog vor 1000 Jahren in die Wikinger-Schlacht

Unser Bild der Wikinger ist geprägt von langhaarigen Muskelmännern mit zotteligen Bärten, die in den Jahren von 800 bis 1050 halb Europa in Angst und Schrecken versetzt haben. Die Nachbildung des Gesichts einer Wikingerin bringt nun dieses Bild ins Wanken. Sie legt nahe, dass die Wikingermänner ihre Frauen nicht wie bisher angenommen zu Hause liessen, wenn sie zu ihren berüchtigten Plünderungszügen ausliefen, sondern sie als Kriegerinnen mitnahmen.

Umfrage Interessiert du dich für Wikinger? Ja, das sind meine Helden!

Ja, als Teil der Weltgeschichte.

Nein, nicht speziell.

Überhaupt nicht. Sie waren viel zu brutal.

Die Doku «Kriegerinnen der Wikinger» läuft im Rahmen des Sonderprogramms «Wilde Wikinger» am 1. Dezember 2019 um 20.10 Uhr auf dem TV-Sender National Geographic.

Die Grundlage für die Gesichtsrekonstruktion bildete ein Skelett, das in einem Wikingergrab in Solør, Norwegen, entdeckt worden war und heute im Kulturhistorischen Museum in Oslo ausgestellt ist. Zwar war bekannt, dass das Skelett weiblich ist. Doch ihr Grab, obwohl mit vielen wertvollen Waffen ausgestattet, wurde nicht als Kriegergrab betrachtet. «Und das nur, weil eine Frau darin lag», wie die Archäologin Ella Al-Shamahi dem «Guardian» sagte.

Verletzung durch Schwerthieb

Bei der Nachbildung des Gesichts zeigte sich, dass die Wikingerin eine Verletzung am Kopf erlitten hatte, wie sie ein Schwerthieb hinterlässt. Die Verletzung war so schwer, das sie am Schädelknochen eine Einbuchtung hinterliess. Ob die Frau an der Folgen der Verletzung starb, ist unklar. Die Forscher fanden Hinweise auf eine Genesung.

Die mit der Rekonstruktion des Gesichts betraute Forscherin Caroline Erolin von der Universität Dundee, erklärte dazu, dass eine solche Nachbildung nie zu 100 Prozent korrekt sein könne. Sie sei aber genau genug, dass jemand, der die Frau im echten Leben gekannt habe, sie wiedererkennen würde.

Für Al-Shamahi ist klar, dass es sich hier um das erste Beispiel einer Wikingerin mit einer Kriegsverletzung handelt. «Ich bin so aufgeregt, weil seit 1000 Jahren niemand dieses Gesicht gesehen hat. Plötzlich sie sie so real geworden», sagt sie. Sie wird die Ergebnisse ihrer Forschung im Dezember in einer Dokumentation auf dem Sender National Geographic präsentieren (siehe Box).

Einsatz als Bogenschützinnen

In der Dokumentation werden auch andere Skelettfunde thematisiert, so etwa die sogenannte Brika-Frau, die vor über hundert Jahren in Schweden gefunden wurde. Auch ihr Grab war mit einer eindrücklichen Auswahl von Waffen ausgestattet. Aus diesem Grund ging man bis zu einer erneuten Untersuchung 2017 davon aus, dass das Skelett männlich sein müsse.

Laut Al-Shamahi könnte sie eine Heeresführerin gewesen sein, auch wenn manche Experten nach wie vor bezweifeln, dass Frauen bei den Wikingern überhaupt Kriegerinnen sein konnten. Al-Shamahi räumt denn auch ein, dass Frauen im Nahkampf wohl chancenlos gewesen seien. Sie glaubt aber, dass sie als Bogenschützinnen auf dem Pferd den Männern ebenbürtig waren.

(jcg)