So breitet sich das Coronavirus in der Luft aus

Finnische Forscher haben eine Simulation erstellt, in der zu sehen ist, wie sich das Coronavirus in der Luft ausbreitet. Dabei zu sehen ist, wie sich das Virus verhält, wenn es ohne Mundschutz von einer erkrankten Person beispielsweise in einem Einkaufsladen ausgehustet oder ausgeniest wird.

Das Resultat ist ernüchternd. Laut der Simulation sind die Viren noch mehrere Minuten lang in der Luft nachweisbar, auch wenn sich die erkrankte Person schon längst wieder entfernt hat. Die Virus-Wolke kann isch dabei sogar über zwei Supermarkt-Gänge hinweg ausbreiten.

Die Wissenschaftler raten daher dringendst, öffentliche Räume zu meiden. Professor Ville Vuorinen von der Aalto-Universität in Finnland sagt: «Wenn sie in ein Geschäft müssen, gehen sie so selten wie möglich dorthin. Halten Sie sich so kurz wie möglich dort auf.»

(doz)