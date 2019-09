So extrem schrumpfen Grönlands Gletscher

«Was früher von Eis bedeckt war, ist heute blanker Fels» – das Fazit von Christopher Shuman, Glaziologe an der University of Maryland, zum Zustand der Gletscher von Grönland ist so kurz wie aussagekräftig: Das vermeintlich ewige Eis geht immer weiter zurück.

Besonders gut ist das auf Aufnahmen zu sehen, die der Erdbeobachtungssatellit Landset 8 einmal im Jahr 1972 und einmal im Jahr 2019 von einem Gletschernetz am Sermilik-Fjord gemacht hat (siehe Bildstrecke oben). Die drei bekanntesten Vertreter dieser sind der Helheim-, der Midgard- und der Fenrisgletscher. Doch auch die kleineren schrumpfen, so der Experte.

217 Milliarden Tonnen Eis eingebüsst – im Juli 2019

Allein während der Hitzewelle im Juli 2019 verlor die Insel, die US-Präsident Donald Trump so gern erstanden hätte, laut Nasa-Informationen rund 217 Milliarden Tonnen Eis durch Schmelzen. Wie dramatisch die Situation ist, zeigte damals dieses Foto, das Steffen M. Olsen vom Dänischen Meteorologischen Institut (DMI) am 13. Juni 2019 im Inglefield-Fjord im Nordwesten Grönlands aufgenommen hat. Es zeigt acht Hunde, die einen Schlitten hinter sich herziehen – jedoch nicht wie sonst übers Eis, sondern durch knöchelhohes Wasser.

Doch auch andernorts hat sich die Welt in den letzten Jahren stark verändert:



Eindrückliche Aufnahmen aus der ganzen Welt zeigen, wie sich die Erde in den letzten hundert Jahren verändert hat. (Video: Tamedia/Nasa Earth Observatory/USGS)



(fee)