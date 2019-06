So nutzt du im Auto die Klimaanlage am besten

Bei Hitze steigt das Unfallrisiko. So gibt es an Tagen, an denen die Temperatur mehr als 30 Grad beträgt, bis zu 22 Prozent mehr schwere Unfälle. Das ergab eine Untersuchung von 12'000 Unfällen durch den deutschen Automobilclub ADAC. Das liegt daran, dass Hitze ähnlich wie Alkohol wirken kann: Im aufgeheizten Auto werden Fahrer schneller müde, aggressiv und unkonzentriert. Ab 40 Grad wird nur schon der Aufenthalt im Fahrzeug gefährlich, weil der Organismus solche Temperaturen kaum noch kompensieren kann.

Umfrage Könnten Sie dauernd in einer solchen Hitze leben? Ja, das wäre kein Problem für mich.

Nein, das ist mir viel zu heiss.

Ich weiss es nicht.

Doch wie bringe ich das Klima im Auto möglichst effizient auf ein erträgliches Mass? Im Video gibt es einfache Tipps fürs entspannte Losfahren vom Sonnenparkplatz.

(jcg)