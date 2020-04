So schön war der Supermond letzte Nacht

In der vergangenen Nacht wurde der Himmel von einem Supermond erleuchtet. Dieser erreichte seine Vollmondphase gegen 4.35 Uhr morgens, war aber bereits am Abend zuvor in ungewohnter Grösse zu sehen.

Von einem Supermond wird gesprochen, wenn dieser ungewöhnlich nahe an der Erde vorbei zieht und daher grösser wirkt als normal. In der Nacht vom 7. auf den 8. April befand sich der Mond kurzzeitig nur 356'910 Kilometer von der Erde entfernt, was ihn 14 Prozent grösser erscheinen liess und als Supermond qualifizierte.

Zu sehen war der Supermond also ab 19 Uhr bis in die frühen Morgenstunden hinein. Er ging im Osten auf und versank am Mittwochmorgen um 7 Uhr wieder hinter dem Horizont im Westen.

Viele Bilder geteilt

Supermond

Auf Social Media wurden unzählige Bilder des Supermonds geteilt:

#Supermond: Heute Nacht ist der Vollmond der Erde besonders nah ("nur" 353.008 km). Habe vorhin im Garten schon mal ein Foto gemacht. #Supermoon #Mond pic.twitter.com/QZD5MwIaVN — Michael (@mfeldmann_DA) April 7, 2020

Das war knapp! 🌝

Stehe auf, lese direkt was von #Supermond, schaue aus dem Fenster und sehe ihn gerade noch untergehen... pic.twitter.com/fDYnncM3Sl — Kai 💛 (@Kai3k) April 8, 2020

Der nächste Supermond ist laut fr.de bereits im Mai zu erwarten. Auch dann hat der Mond nur 366'824 Kilometer Abstand zur Erde, wenn er diese passiert. Auch im April 2021 erscheint der Mond schliesslich wieder gross und hell am Himmel.

(doz)