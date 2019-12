Start der Cheops-Mission verschoben

Noch steht die Rakete am Boden: Am Dienstagmorgen, rund eine Stunde und zehn Minuten vor dem Start der Schweizer Weltraummission, wurde Countdown automatisch gestoppt. Die Gründe sind noch nicht bekannt und werden zur Zeit untersucht.

Due to a red at the beginning of the automated sequence of the SYZ launch system, operations are stopped for today. Satellites and Launcher in Full Security. Investigations on going under standard procedures. More details expected later on today. Go VS23, Go !