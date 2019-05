Studie warnt vor Food-Tipps von Influencern

Wer abnehmen oder einfach gesund leben möchte, sollte nicht auf Tipps von Bloggern vertrauen. Diese Empfehlung haben Forscher der University of Glasgow formuliert. Der Grund: Nur einer von zehn Influencern gibt akkurate und vertrauenswürdige Empfehlungen ab.

Die Mehrheit, so die Wissenschaftler während des European Congress on Obesity, würde stattdessen gefährliches Halbwissen oder gar Fehlinformationen verbreiten und Meinungen als Fakten verkaufen.

Influencern auf die Finger geschaut

Für die Studie hatte das Team um Christina Sabbagh die Social-Media-Auftritte der 14 populärsten Blogger Grossbritanniens analysiert, die auf zumindest einem Netzwerk über 80'000 Follower haben, auf mindestens zwei Seiten wie Twitter verifiziert sind und einen aktiven Blog über Gewichtskontrolle betreiben.

Die zwischen Mai und Juni 2018 veröffentlichten Beiträge der Influencer wurden anhand von zwölf Ernährungskriterien ausgewertet. Zudem wurden die zehn aktuellsten Rezepte aus jedem Blog auf Energie, Kohlenhydrate, Protein, Fett, gesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe, Zucker und Salzgehalt hin untersucht.

«Influencer müssen Verantwortung tragen»



Dabei zeigte sich, dass «die Mehrheit der Blogs nicht als glaubwürdige Quellen für Informationen zur Gewichtskontrolle angesehen werden können, da sie oft die Meinung als Tatsache darlegten und offizielle Ernährungskriterien nicht erfüllten», so Sabbagh in einer Mitteilung. «Das ist potenziell schädlich, da die Blogs ein so grosses Publikum erreichen.»

Nur ein Blogger, ein ausgewiesener Ernährungsexperte, erfüllte die Kriterien; ein Arzt dagegen nicht.

Den Forschern zufolge müssen Influencer aufgrund ihrer Popularität mehr Verantwortung dafür tragen, welche Informationen sie verbreiten. Das derzeit grösste Problem: «Es gibt keine Standards, um die Glaubwürdigkeit der Blogs zu beurteilen», sagt Sabbagh. Ein Aspekt, der laut den Wissenschaftlern dringend geändert werden muss.

