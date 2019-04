Tauchende Echse atmet mit eigener Luftblase

Ihre Tauchausrüstung hat Anolis aquaticus immer mit dabei: Die in Costa Rica vorkommende Echsenspezies lässt sich bei ihren Tauchgängen jeweils eine Luftblase an ihrem Vorderkopf stehen, die sich im Rhythmus ihres Atems abwechselnd ausdehnt und dann zusammensackt (siehe Video oben).

Das berichtet Biologin Lindsey Swierk von der Binghamton University im Fachjournal «Herpetological Review». Auf das besondere Talent der Echse war die Biologin nur durch Zufall aufmerksam geworden.

Flüchten und jagen

Als Swierk sah, wie lange einzelne Exemplare unter Wasser bleiben können, wollte sie mehr über die Tauchkunst der Tiere wissen. «Ich war beeindruckt und ziemlich verwirrt über die Länge des Tauchgangs, was mich dazu brachte, mit einer Unterwasserkamera genauer hinzuschauen.» Dabei entdeckte sie die Luftblase auf der Schnauze der Echsen.

Swierk will das Verhalten nun weiter untersuchen, um zu verstehen, wie Atmen auf diese Weise genau funktioniert. Nach wie vor ist auch unklar, warum Anolis aquaticus überhaupt auf Tauchgang geht.

Die Forscherin vermutet, das teilt ihre Hochschule mit, dass sie sich auf diese Weise vor Fressfeinden schützen wollen und sie im Wasser auf die Jagd gehen. Schliesslich seien in den Mägen der Echsen wasserlebende Insekten gefunden worden.

Dr. Lindsey Swierk discovered a diving lizard in Costa Rica! Herpetological Review will publish her note on the cool behavior in March. In the meantime, you can find out more and see a video here: https://t.co/k0zQLHYyOh #HerpReview #NaturalHistory #Anolis