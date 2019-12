Tausende «Penisse» in Kalifornien angespült

Wer Igelwürmer zum ersten Mal am Strand liegen sieht, dürfte irritiert sein: Die Tiere weisen eine verblüffende Ähnlichkeit zum männlichen Penis auf. Tausende von ihnen sind kürzlich am kalifornischen Drakes Beach angeschwemmt worden.

Normalerweise leben die bis zu 30 Zentimeter langen Würmer, deren wissenschaftlicher Name Urechis caupo lautet, im seichten Wasser, wo sie sich in Sand oder Schlamm eingraben. Was also hat sie nun an den Strand kommen lassen?

Der Sturm wars

Die Antwort darauf liefert der Biologe Ivan Parr auf Baynature.org. Ihm zufolge hat das von einem Sturm aufgepeitschte Meer die Würmer aus ihren unterirdischen Bauten herausgedrückt.

Wie Parr schreibt, sind die eindrucksvoll geformten Tiere immer wieder an der Küste Kaliforniens anzutreffen. Vor allen in den Jahren von El Niño, wenn der Wellengang besonders stark sei.

Die pulsierenden Würmer sind für den Menschen völlig harmlos. Sie ernähren sich von Bakterien, Plankton und anderen kleinen Partikeln, die sie aus dem Wasser filtern. Einzelne Exemplare können bis zu 25 Jahre alt werden.



In Asien eine Delikatesse

Während die Urechis caupo im Untergrund vor Fressfeinden sicher ist, haben die Igelwürmer überirdisch ein Problem: Sie stehen auf dem Speiseplan von Ottern, Haien, Möwen, Seelöwen – und uns Menschen.

In Asien gelten sie als Delikatesse, in Korea etwa werden sie gern zu Kimchi und Bier serviert. Die Chinesen haben ihm aufgrund seines Aussehens den Spitznamen Penisfisch verpasst.



So sieht es aus, wenn die Penisfische schwimmen. (Video: Wikimedia Commons/Popolon/CC BY-SA 3.0)



So sieht es aus, wenn die Tiere pulsieren. (Video: Youtube / Kim Powell)

