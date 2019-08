Titanic-Entdecker sucht legendäres Flugzeugwrack

In den USA wird Amelia Earhart bis heute als Nationalheldin verehrt. Sie war eine der ersten Frauen, die in der noch jungen Fliegerei für Furore sorgten. 1928 überquerte sie als erste Frau den Atlantik in einem Flugzeug, wenn auch nur als Passagierin. Diesen «Makel» tilgte sie 1932. Fünf Jahre nach Charles Lindberg flog sie als erste Frau allein über den Atlantik, und das erst noch in beide Richtungen. Eine weitere Glanzleistung vollbrachte sie 1935. Als erster Mensch überquerte sie den Pazifik von Hawaii nach Kalifornien im Alleinflug. Ihre grösste Leistung sollte die Weltumrundung werden. (pbl/fee, Bild: Wikimedia Commons/PD)