Todesfälle – Firma ruft Hundefutter zurück

Bereits Anfang Februar hat Tierfutterhersteller Hill’s Pet Nutrition mehrere seiner Produkte zurückgerufen, weil das Hundefutter mit einem zu hohen und für Hunde tödlichen Vitamin-D-Gehalt belastet ist.

Nun hat das Unternehmen aus den USA, das sein Futter auf der ganzen Welt verkauft, den Rückruf ausgeweitet, da es zu weiteren Todesfällen bei Tieren gekommen ist.

Die betroffenen Hundefutter in Dosen seien weltweit in Einzelhandelsgeschäften, Tierarztpraxen und über das Internet vertrieben worden. Tierhalter, die die Produkte mit den angegebenen Chargennummern gekauft haben, sollten die Fütterung einstellen und die Produkte unverzüglich entsorgen.

Thanks to @HillsPet and their recalled food, our dog has died. Every side effect listed was shown the last 2 days he was alive. I didn’t even get the chance to take him to a vet as he died before the appointment. #recall #angry — Joshua McLaughlin (@Joshua_McL) 4. Februar 2019

1. Welche Chargen sind betroffen?



Hill’s Prescription Diet Canine i/d 360g (Artikelnummer 8408U, Chargennummer 092020T27)



Hill’s Prescription Diet Canine k/d 370g (Artikelnummer 8010U, Chargennummern 092020T27 und 092020T28)



Hill's Prescription Diet z/d Canine Ultra Allergen-Free 370g (Artikelnummer 8018U, Chargennummer 102020T17)

Auf der Schweizer Website listet Hill's Pet Nutrition folgende Produkte:

In Deutschland ist die Liste deutlich länger:





Hill’s Prescription Diet Canine k/d 370g (Artikelnummer 8010U, Chargennummern 092020T27, 092020T28 und 102020T26)



Hill’s Prescription Diet Canine i/d 360g (Artikelnummer 8408U, Chargennummern 102020T18 und 092020T27)



Hill’s Prescription Diet Canine r/d 350g (Artikelnummer 8014U, Chargennummer 092020T28)



Hill’s Science Plan Canine Mature Adult 7+ Active Longevity 370g (Artikelnummer 8055U, Chargennummer 112020T25)



Hill's Prescription Diet z/d Canine Ultra Allergen-Free 370g (Artikelnummer 8018U, Chargennummer 102020T17)



Hill's Prescription Diet w/d Canine 370g (Artikelnummer 8017U, Chargennummer 102020T05)



Hill's Science Plan Canine Adult mit Huhn 370g (Artikelnummer 8037U, Chargennummer 102020T27)



Hill's Science Plan Canine Mature Adult 7+ mit Huhn 370g (Artikelnummer 8055U, Chargennummer 102020T14)

(1/3) We are deeply sorry to announce that we are expanding our 1/31/19 canned dog food recall associated with elevated levels of vitamin D. To check if your product is on the list visit https://t.co/rlXZlThx1y. No dry foods, cat foods or treats are affected. — Hill's Pet Nutrition (@HillsPet) 21. März 2019





2. Was droht den Hunden beim Verzehr?

Das Unternehmen teilt auf seiner Website mit, dass Tiere bei zu grosser Aufnahme von Vitamin D «Symptome wie Erbrechen, Appetitlosigkeit, erhöhten Durst, vermehrtes Wasserlassen, übermässiges Trinken und Gewichtsverlust aufweisen». Und weiter: «Vitamin D kann, wenn es in sehr hohen Mengen konsumiert wird, zu ernsten gesundheitlichen Problemen bei Hunden führen, einschliesslich Nierenfunktionsstörungen.» Im schlimmsten Fall droht der Tod.

DOG OWNERS: If you feed your pup Hill's, PLEASE check this recall notice carefully.



My beloved girl died after eating this affected prescription food & exhibiting all the symptoms of vit D poisoning.



Please share & make sure your companions are safe: https://t.co/vrjOHgX9Zs pic.twitter.com/f1EGgCwIxa — Caitlin Gibson (@CaitJGibson) 4. Februar 2019

3. Was kann ich machen, wenn der Hund davon gefressen hat?

Hundebesitzer, deren Tiere die betroffenen Produkte konsumiert haben, sollten ihren Tierarzt kontaktieren. Dies vor allem dann, wenn die genannten Symptome auftreten.

4. Wie steht es um andere Produkte der Firma?

Betroffen sind laut dem Hersteller ausschliesslich die angegebenen Chargen. Er weist auf seiner Website explizit darauf hin, dass Trockenfutter, Katzenfutter oder Leckerli nicht betroffen sind.

(fee)