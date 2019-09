Tödlicher Gehirnwurm auf Mallorca entdeckt

Es kommt immer wieder vor, dass der Ratten-Lungenwurm (Angiostrongylus cantonensis) Menschen befällt. Zuletzt wurde der Fall des Australiers Sam Ballard bekannt. Der Rugby-Spieler überlebte die Begegnung mit dem Erreger nicht.

Meldungen über Funde in Europa gab es dagegen so gut wie nicht. Doch nun wurde der Wurm gleich zweimal auf Mallorca nachgewiesen. Das berichtet die Mallorca Zeitung unter Berufung auf Forscher der Universität der Balearen. Demnach steckte der Erreger in zwei verschiedenen Igeln.

An einer Pressekonferenz erklärte Biologin Claudia Paredes, wie der Wurm auf den Menschen übertragen werden kann: Über den Verzehr roher oder nicht vollständig gekochter Schnecken. Beim Menschen kann der Wurm Krankheiten wie Gehirnhautentzündung auslösen.

