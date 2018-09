Tödlicher als Aids und auf dem Vormarsch

Noch vor der Immunschwächekrankheit Aids ist Tuberkulose nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weiterhin die tödlichste Infektionskrankheit der Welt, wie die WHO in ihrem neuen Jahresreport berichtet. Mit Antibiotika ist Tuberkulose heilbar, ohne Behandlung kann sie tödlich sein. Der Tuberkulose-Bericht geht von schätzungsweise zehn Millionen Menschen aus, die 2017 weltweit an Tuberkulose erkrankten.

Tuberkulose wird auch als «Armutskrankheit» bezeichnet, weil sie vor allem in strukturschwachen Regionen verbreitet ist.(Im Bild. Tuberkulose-Patient in Allahabad, Indien.) (Bild: Keystone/AP/Rajesh Kumar Singh) Tuberkulose wird auch als «Armutskrankheit» bezeichnet, weil sie vor allem in strukturschwachen Regionen verbreitet ist.(Im Bild. Tuberkulose-Patient in Allahabad, Indien.) (Bild: Keystone/AP/Rajesh Kumar Singh)

Das sind die schlimmsten Infektions-Krankheiten weltweit

(jcg)