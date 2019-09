Tote bewegen sich auch nach dem letzten Atemzug

Mit dem Tod ist Schluss mit Bewegungen? Mitnichten! Das berichten Forscher um Alyson Wilson von der Central Queensland University im Fachjournal «Forensic Science International: Synergy» – nachdem sie 70 Leichen 17 Monate lang beobachtet hatten (siehe Video).

Verwesungsprozess als Motor. (Bild: iStock/Motortion) Verwesungsprozess als Motor. (Bild: iStock/Motortion)

Ergebnis: Tote ruhen offenbar ganz und gar nicht in Frieden. Sie bewegen sich. In der Studie seien etwa die Arme, die sich zunächst nah am Körper positioniert hatten, am Ende relativ weit daneben gelegen. «Dieses Wissen könnte bei ungelösten Todesfällen von Bedeutung sein», so Wilson in einer Mitteilung.

(fee)