Zecke überträgt erstmals gefährliches Fleckfieber

Erstmals soll Ende Juli in Deutschland ein Mensch durch den Stich einer tropischen Riesenzecke an Fleckfieber erkrankt sein. In der Zecke, die den Mann gestochen hatte, sei der betreffende Erreger nachgewiesen worden, teilte die Universität Hohenheim in Stuttgart am Mittwoch mit.

Was ist das Krim-Kongo-Fieber?



Das Krim-Kongo-Fieber (oder hämorrhagisches Krim-Kongo-Fieber) ist eine schwere virale Infektionskrankheit, die durch das gleichnamige Virus ausgelöst wird und zu den sogenannten viralen hämorrhagischen Fieber gehört.



Das Virus wird durch Zeckenstiche (vor allem vom Typ Hyalomma) übertragen, die als Reservoir funktionieren und vor allem in Asien, in Afrika und in einzelnen Regionen Europas anzutreffen sind. Die wichtigsten natürlichen Wirte des Virus sind Hasen und Igel sowie Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde, Schweine und einzelne Vögel. Doch auch eine Übertragung durch Körperflüssigkeiten ist möglich. (BAG) Wissen-Push



«Damit wissen wir jetzt nicht nur sicher, dass die Hyalomma-Zecke auch Menschen sticht», sagte Ute Mackenstedt, Parasitologin an der Universität Hohenheim. «Nun ist auch deutlich, dass eine Übertragung des Zecken-Fleckfiebers durch die Tiere möglich ist», sagte die Forscherin der Nachrichtenagentur DPA.

Der Fall des Pferdehalters aus dem Raum Siegen (Nordrhein-Westfalen) wird aber offiziell als Verdachtsfall behandelt, weil ein Direktnachweis des Erregers am Patienten nach Angaben der Experten nicht möglich war. Dennoch sind sie sich sicher, dass es sich bei dem Fall um Zecken-Fleckfieber handelt. Der Mann konnte konnte erfolgreich mit Antibiotika behandelt werden.

Fleckfieber führt beim Menschen zu Hautausschlag und dem Gefühl erhöhter Temperatur, zu Kopf- und Muskelschmerzen und extremen Gelenkschmerzen. Die Infektionskrankheit ist jedoch nicht die einzige, die von Zecken der Art Hyalomma übertragen werden können. So wird sie auch als Überträger des Krim-Kongo-Fiebers (siehe Box) gefürchtet.

Auffällig anders

Die Hyalomma-Zecken stammen aus den Trocken- und Halbtrockengebieten von Afrika, Asien und Südeuropa – von Spanien über Italien bis zur Türkei. Von den einheimischen Zecken wie etwa dem Gemeinen Holzbock kann man sie leicht unterscheiden: Sie sind mit bis zu zwei Zentimeter Länge wesentlich grösser und haben auffällig gestreifte Beine (siehe Video unten).

Auch hierzulande wurde die tropische Zeckenart seit 1975 vereinzelt nachgewiesen. Damals war sie vom Biologen und Parasitologen André Aeschlimann von der Universität Neuenburg erstmals in der Schweiz beschrieben worden. Systematisch erfasst wird das Vorkommen dieser Zeckenart hierzulande bisher jedoch nicht.

«Tropen-Zecken kommen auch in der Schweiz vor»

Mit Vögeln eingereist

Erst vergangenes Frühjahr hatten finnische Forscher nachgewiesen, dass die Tropen-Blutsauger von Zugvögeln eingeschleppt werden. Für ihre im Fachjournal «Emerging Infectious Diseases» hatten die Wissenschaftler in den Frühjahren 2010, 2014 und 2015 mehr als 30'000 Zugvögel an Überwachungspunkten in Griechenland, Spanien, Italien, der Türkei und Israel eingefangen und auf Zecken untersucht – und wurden insgesamt 1771-mal fündig.

Die Hyalomma-Zecken können aber auch beim Import von Heu und Futtermitteln eingeschleppt werden.



Der Aufruf von Parasitologin Ute Mackenstedt richtet sich zwar nur an Menschen in Deutschland, doch die Infos zur Hyalomma-Zecke sind auch für Personen in der Schweiz wichtig. (Video: Youtube/Universität Hohenheim)

(fee/sda)