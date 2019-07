Unheimliche Würmer machen sich in Texas breit

Vor etwa zwei Wochen machte Marranda Ganucheau im Garten hinter ihrem Haus in Pearland südlich von Houston eine schaurige Entdeckung. Sie sah sich hunderten dunkelbrauner Würmer gegenüber, die zum Teil schon auf die Veranda gekrochen waren. «Ich stand auf sie drauf und tötete sie, aber am nächsten Tag waren sie wieder da», erzählte sie dem «Houston Chronicle».

Sie schickte einige Exemplare der ungewöhnlichen Tiere ans texanische Institut für invasive Arten (Tisi). Dort war schnell klar, dass es sich um Strudelwürmer der Art Platydemus manokwari handelt. Aufgrund ihrer ursprünglichen Herkunft werden sie auf Englisch «New Guinea Flatworm» genannt.

Laut Tisi kommen die nachtaktiven Würmer in den USA nur in Texas und Florida vor. In Europa ist bisher eine Sichtung in Frankreich von 2014 dokumentiert. Die Würmer ernähren sich von Schnecken, die sie gemäss Tisi komplett aussaugen. Sie sind zwischen 4 und 6,5 Zentimeter lang.

Gefährlicher Parasit

Dass sie sich von Schnecken ernähren, macht die Strudelwürmer gefährlich. Denn Schnecken übertragen den Ratten-Lungenwurm. Der Parasit kommt in ausgewachsener Form nur in Ratten vor. Diese scheiden die Larven des wurmartigen Schmarotzers jedoch wieder aus. Schnecken, aber auch Krabben, Krebse, Fische und Frösche nehmen diese dann auf und tragen so ihrerseits zur Verbreitung bei.

Fängt sich ein Mensch den Ratten-Lungenwurm ein, verläuft die Infektion meist ohne Symptome und der Parasit verschwindet unbemerkt. Doch in besonders schlimmen Fällen frisst er sich ins Gehirn der Befallenen vor, wo er eine Meningoenzephalitis – eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute – auslösen kann, die mit starken Schmerzen, Zittern, Taubheit und Fieber eingeht.

Der Strudelwurm hat keine natürlichen Feinde. Laut Tisi wirkt Zitrusöl oder weisser Essig gegen den Wurm, wenn er direkt damit besprüht wird.

