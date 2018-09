Unterwasser-Roboter hat die Lizenz zum Töten

Um das Great Barrier Reef vor der Nordostküste Australiens steht es nicht sonderlich gut – wegen der Klimaerwärmung und den schweren Stürmen, aber auch wegen des Dornenkronenseesterns (Acanthaster planci), der die Steinkorallen mit seinem Verdauungssaft zerstört.

So wüten die Seesterne



Dornenkronen sind Seesterne mit bis zu 23 Armen, die 30 Zentimeter Durchmesser erreichen können. Wenn das Ökosystem aus dem Gleichgewicht ist und ihre Feinde wie Riesenmuscheln und -schnecken dezimiert sind, vermehren sie sich rasant und fallen ähnlich wie Heuschreckenschwärme an Land zu Hunderttausenden ein. Eine Dornenkrone kann am Tag eine faustgrosse Koralle vertilgen. Hochgerechnet kann ein einzelnes Tier innerhalb eines Jahres eine Fläche von bis zu sechs Quadratmetern vernichten. (Bild: Wikimedia Commons/Jon Hanson/CC BY-SA 2.0) Dornenkronen sind Seesterne mit bis zu 23 Armen, die 30 Zentimeter Durchmesser erreichen können. Wenn das Ökosystem aus dem Gleichgewicht ist und ihre Feinde wie Riesenmuscheln und -schnecken dezimiert sind, vermehren sie sich rasant und fallen ähnlich wie Heuschreckenschwärme an Land zu Hunderttausenden ein. Eine Dornenkrone kann am Tag eine faustgrosse Koralle vertilgen. Hochgerechnet kann ein einzelnes Tier innerhalb eines Jahres eine Fläche von bis zu sechs Quadratmetern vernichten. (Bild: Wikimedia Commons/Jon Hanson/CC BY-SA 2.0) Wissen-Push



Laut Forschern des Australischen Instituts für Meereskunde in Townsville (AIMS) ist der Seestern für 42 Prozent der Schäden am Riff verantwortlich.

Auftrag: Aufspüren und eliminieren

Um das Problem in den Griff zu bekommen, injizierten Taucher den Seesternen über Jahre das Gift Natriumhydrogensulfit – einzeln in jeden Arm. Denn würde man ihnen die Injektion nur in einen setzen, könnten die Tiere diesen wieder regenerieren. Zwar wurden so pro Tag Zehntausende Tiere getötet. Dennoch war der Einsatz nicht effektiv genug, weil Dornenkronen bis zu 50 Millionen Nachkommen im Jahr hervorbringen können.

Eine deutlich effektivere Lösung haben Forscher der University of Technology in Queensland gemeinsam mit Google und der Great Barrier Reef Foundation entwickelt: einen Unterwasserroboter namens RangerBot. Dieser kann von Land aus durch die Korallenriffe gesteuert werden, wo er selbstständig Dornenkronenseesterne aufspürt und eliminiert. Dies mittels Bildanalyse durch ein künstliches neuronales Netz.

Sobald er einen Seestern im Visier hat, fährt der RangerBot seinen Arm aus und schiesst eine tödliche Injektion aus Essig oder Gallensäure auf den 6- bis 23-armigen Korallenschädling.

99,4 Prozent zuverlässig

Vier Jahre lang trainierte das Team um Matthew Dunbabin den 15 Kilo schweren und 75 Zentimetern langen Unterwasserroboter darauf, die Dornenkronenseesterne von ungefährlichen Seesternen zu unterscheiden. Und das mit Erfolg, wie Dunbabin sagt: «Er kann die dornigen Seesterne mit einer Zuverlässigkeit von 99,4 Prozent ausmachen.»

Die RangerBots können pro Batterieladung bis zu acht Stunden tauchen und auch nachts im Einsatz sein. Zudem können sie laut Dunbabin Korallenriffe auch auf andere Gefahren hin inspizieren, etwa sonstige Schädlinge, Korallenbleiche oder Versandung.

