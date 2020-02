Van Gogh wird in Zürich zum Leben erweckt

Bereits über sechs Millionen Menschen haben weltweit die Multimedia-Ausstellung «Van Gogh Alive» besucht. Nachdem sie schon in 86 Städten zu sehen war, macht sie ab Dienstag in der Zürcher Maag-Halle Halt. Die Besucher erwartet ein Erlebnis, das so gar nichts mit dem Besuch in einem Kunstmuseum zu tun hat.

vangogh-alive.ch 18. Februar bis 9. April Maag-Halle, Zürich.Stündliche bewegte Präsentationen.Tickets:Erwachsene: 24 Frankenkinder (6-16): 15 FrankenStudenten/Senioren: 21 FrankenFamilien: 55 Franken.

Die Werke des niederländischen Malers Vincent van Gogh (1853-1890) werden mit insgesamt 40 hochauflösenden Bildprojektoren auf riesige Leinwände projiziert. Begleitet werden die Projektionen raumfüllend von passender klassischer Musik. Das erlaubt es, mit allen Sinnen in die Welt Van Goghs einzutauchen und seine Werke auf eine völlig neue, intensive Art zu erleben. Einen kleinen Vorgeschmack auf das Kunstspektakel gibt das Video oben.





